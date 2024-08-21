ISW: Українські сили досягли нових успіхів на Курщині

Аналітики Інституту вивчення війни фіксують знищення одного з понтонних мостів у Курській області. Водночас Росія продовжує на наступ на Донеччині.

Українські сили продовжили атаки в районі Курської області20 серпня і досягли нових успіхів, пише американський Інститут вивчення війни (ISW) у звіті, від середи, 21 серпня. За даними аналітиків, українці продовжують завдавати ударів по російських понтонних мостах та обладнанню через річку Сейм у Глушковському районі Курської області.

За геолокаційними даними, 19 серпня українські сили знищили щонайменше один понтонний міст через річку Сейм. Деякі російські військові блогери стверджують, що українські сили захопили Вишнівку, що підтверджується даними міноборони Росії.

Аналітики вважають, що Росія передислокувала частину підрозділів із Часовярівського напрямку у Курську область. Цього висновку вони доходять на основі повідомлень так званих російських "воєнкорів". Як зазначають в ISW, це може вплинути на швидкість наступальних операцій росіян, але потрібно кілька тижнів, щоб побачити якийсь вплив таких переміщень військ. Водночас організація продовжує вважати, що російське керівництво, ймовірно, не схильне до виведення російських військ з найбільш пріоритетних секторів на Донеччині.

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Російські війська продовжують наступ на Донеччині

Аналітики ІSW фіксують, що російські війська продовжують наступальні операції в районі Часового Яру, але на цьому напрямку поки що підтверджених змін у лінії фронту немає.

Проте, в ISW підтверджують просування російських сил на схід та південний схід від Торецька. Водночас аналітики поки не знайшли підтвердження заявам російських мілітарних блогерів щодо повної російської окупації селища Нью-Йорк.

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