ISW: РФ прагне перемогти Україну для війни з НАТО

Перемога Росії в Україні дала б Москві додаткові ресурси і людей для широкомасштабної конфронтації з НАТО, зазначають аналітики Інституту вивчення війни.

Росія прагне перемогти Україну, щоб захопити її ресурси і завдяки цьому підготуватися до ведення війни з Північноатлантичним альянсом (НАТО), вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у щоденному огляді, оприлюдненому у п'ятницю, 24 травня.

"Путін і Кремль, ймовірно, розглядають перемогу в Україні як передумову для ведення війни з НАТО, а будь-яке припинення вогню або врегулювання шляхом переговорів, що не передбачає повної капітуляції України, - як тимчасову паузу в їхніх зусиллях зі знищення незалежної української держави", - йдеться у звіті.

Аналітики наголошують, що повне захоплення України або навіть її капітуляція зі зміною влади надали б Росії додаткові ресурси і людей для широкомасштабної конфронтації з НАТО. Крім того, РФ усунула б загрозу у вигляді України як потенційного супротивника під час можливої війни з НАТО, додає ISW. Адже "Україна може вступити в таку війну від імені НАТО", незалежно від того буде вона членом Альянсу чи ні, зазначають аналітики.

"Поразка України дала б Росії можливість розгорнути свої війська вздовж усього східного флангу Європи від Чорного моря до Фінляндії", - йдеться в огляді.

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Орбан: Росія навряд "проковтне" НАТО

Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який відомий неоднозначними заявами про Україну та теплими стосунками із Кремлем, переконує, що нібито не варто боятися нападу РФ на НАТО. "Я не вважаю логічним, щоб Росія, яка навіть не може перемогти Україну, раптом прийшла і проковтнула весь західний світ. Шанси на це надзвичайно мізерні", - заявив він.

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Угорський прем'єр також зауважив, що військові можливості НАТО значно перевищують можливості України, тож малоймовірно, що Росія нападе на Альянс. Водночас він вважає посилання на російську загрозу з боку західних посадовців підготовкою Заходу до активного втручання у війну в Україні.