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У Німеччині вважають, що іноземні спецслужби систематично шукають в інтернеті інформацію про цифрові, електричні та газові мережі ФРН.Фото: Jochen Tack/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Розвідка: Іноземні спецслужби шпигують за енергомережами ФРН

Даниїл Сотников | Степан Смишляєв
2 год. тому

На тлі війни Росії проти України слід скоротити обсяг даних про ключові інфраструктурні об'єкти ФРН, що публікуються у відкритому доступі, наголошують у федеральному відомстві з охорони конституції.

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Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини (Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV), яке серед іншого займається контррозвідувальною діяльністю, вважає, що іноземні спецслужби та інші диверсійні групи систематично шукають в інтернеті інформацію про німецькі цифрові, електричні та газові мережі, пише у четвер, 5 січня, газета Süddeutsche Zeitung.

Видання посилається на "Пам'ятку з безпеки для економіки", розроблену BfV, у якій йдеться, що публікації у вільному доступі в інтернеті часто містять дуже докладні відомості. Це стосується як презентаційних матеріалів, призначених для відомств або учасників економічного ринку, так і карт чи схем, на яких вказані місця розташування об'єктів або маршрути.

Уроки війни в Україні

BfV рекомендує органам влади, промисловим об'єднанням та підприємствам публікувати в інтернеті менше подібних відомостей, карт і будівельних планів, щоб не вказувати на можливі цілі атак та їхні слабкі місця.

В пам'ятці також ідеться, що німецькі компанії розміщують в інтернеті докладні інструкції на випадок кризових ситуацій, тим самим надаючи ворожим спецслужбам і терористичним угрупованням можливість "перервати або принаймні порушити порядок дій за тривогою" після атаки.

У зв'язку з війною Росії проти України та іншими новими загрозами необхідно повністю переглянути закріплені у законодавстві ФРН зобов'язання підприємств щодо прозорості, вважають у BfV.

Так, телекомунікаційний концерн Deutsche Telekom, який майже на третину належить державі, має намір припинити надавати частину даних, які вимагали від нього для складання так званого "Інфраструктурного атласу" - свого роду "цифрової карти" Німеччини.

Диверсія на залізниці та "російський слід"

У жовтні в результаті диверсії на кілька годин практично повністю був паралізований залізничний рух на півночі Німеччини. У концерні Deutsche Bahn та в міністерстві транспорту ФРН виключили можливість звичайної технічної несправності. Голова комітету Бундестагу в справах Європи Антон Гофрайтер (Anton Hofreiter) припустив, що за пошкодженням інфраструктури може стояти Росія. "Ми знаємо, що кабелі були навмисно перерізані у двох різних місцях у Німеччині. Цілком зрозуміло, що це був навмисний і безглуздий вчинок", - заявив тоді міністр транспорту Фолькер Віссінґ (Volker Wissing).

Також у жовтні міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) звільнила очільника федерального відомства з безпеки у сфері інформаційної техніки (BSI) Арне Шенбома (Arne Schönbohm) після звинувачень у надто тісних зв'язках з РФ. "Агресивна війна Росії проти України також знаменує собою поворотний момент у внутрішній безпеці. Ми готуємося до цього. Захист нашої критичної інфраструктури має найвищий пріоритет", - заявила Фезер того місяця.

Читайте також: Критична інфраструктура Німеччини практично не захищена

Витоки з "Північного потоку" - диверсія на користь Росії?

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