ІМІ: З початку війни РФ вбила в Україні 96 журналістів

З 2014 року Росія вбила в Україні 96 журналістів, 89 з них загинули з 24 лютого 2022 року, зазначили в ІМІ.

Із 2014 року Росія вбила в Україні 96 журналістів. Такі дані у вівторок, 1 жовтня, оприлюднив Інститут масової інформації (ІМІ) у Facebook.

"Починаючи з 2014 року, Росія вбила в Україні 96 медійників і медійниць. 69 із них загинули, ставши на захист України. Пам'ятаємо вас усіх!" - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що з 24 лютого 2022 року Росія вбила 89 медійників. 11 загинули під час виконання професійних обов'язків, 78 - як учасники бойових дій або внаслідок російських обстрілів чи катувань.

ІМІ склав список загиблих журналістів.

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