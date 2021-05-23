"Євробачення": вживання наркотиків під час шоу - фейк

Організатор музичного конкурсу "Євробачення" у понеділок, 24 травня, спростував повідомлення про можливе вживання наркотиків під час шоу солістом італійського гурту Maneskin, який переміг на конкурсі в Роттердамі. Деякі телеглядачі запідозрили Даміано Давіда у вживанні кокаїну, коли під час трансляції "Євробачення" побачили, як він схилився до столу, за яким сиділа група в green room. Так називається місце, де виконавці чекають свого виступу й оголошення результатів.

Читайте також: Перемога Італії на "Євробаченні": хард-рок і гламурний протест

Як повідомляється в пресрелізі організатора конкурсу Європейської мовної спілки (ЄМС), на прохання італійської делегації ЄМС провела перевірку фактів, включаючи всього доступного відеоматеріалу. Крім того, 24 травня соліст групи добровільно здав аналіз на наркотики. За даними Європейської мовної спілки, отримані результати аналізів були негативними.

ЄМС: Вживання наркотиків у green room не було

Європейська мовна спілка висловила жаль у зв'язку з тим, що необачні домисли призвели до появи неправдивих повідомлень. Організатор "Євробачення" підкреслив, що вживання наркотиків в green room не було, і вважає інцидент вичерпаним. ЄМС ще раз привітав Maneskin з перемогою на конкурсі й заявив про те, що "Євробачення-2022" пройде в Італії.

Італійська група Maneskin перемогла у фіналі конкурсу

Пісенний конкурс "Євробачення-2021" проходив цього разу в Роттердамі. Український гурт Go_A посів на конкурсі п'яте місце, представник Німеччини Єндрік - виявився передостаннім з 26 учасників.

Перша десятка ''Євробачення-2021'' Переможці "Євробачення-2021" Рок-гурт з Італії Maneskin переміг на "Євробаченні-2021" у Роттердамі з піснею "Zitti e buoni". Колектив Go_A з України з піснею "Shum" посів п'яте місце, Маніже від Росії з композицією "Russian woman" - дев'яте, Єндрік з Німеччини з "I do not fell hate" - 25 місце. Загалом у фіналі виступили виконавці з 26 країн. DW представляє топ-10 фіналістів пісенного конкурсу.

Перша десятка ''Євробачення-2021'' Maneskin, Італія - перше місце Гламурні, андрогінні італійські рокери - діти 21-го століття. Той, кому їхня композиція "Zitti e buoni" ріже слух, повинен знати: Maneskin - переможці музичного фестивалю в Сан-Ремо. Судячи з усього, італо-поп - out. Італо-рок - in. Італійською і хард-рок лунає мелодичніше.

Перша десятка ''Євробачення-2021'' Барбара Праві, Франція - друге місце Що першим спадає на думку при згадці про Францію? Смачна їжа, чудове вино, модний одяг і, звичайно, справжній французький шансон. Тоді, будь ласка - "Voila". Так називається композиція Барбари Прави. Шансон повернувся на сцену "Євробачення" після того, як востаннє він пролунав в Москві в 2009 році у виконанні Патрісії Каас.

Перша десятка ''Євробачення-2021'' Gjon's Tears, Швейцарія - третє місце Gjon's Tears - сценічний псевдонім Джона Мухарремая, 22-річного сина вихідців з Албанії та Косова. На сцені в Роттердамі він продемонстрував справжні чудеса голосової акробатики, драматично балансуючи руками під баладу "Tout l 'univers".

Перша десятка ''Євробачення-2021'' Daði og Gagnamagnið, Ісландія - четверте місце За словами соліста Даді Фрейра, його зріст становить 2,08 метра, і він носить 48 розмір взуття. Іншою відмінною рисою ісландця і його колективу є самоіронія. Електро-інді-поп композиція "10 years" - один з найоригінальніших номерів цьогорічного "Євробачення". На жаль, через випадок COVID-19 в гурті, цей номер глядачі побачили лише в запису з репетиції.

Перша десятка ''Євробачення-2021'' Go_A, Україна - п'яте місце "Цікаво, екзотично, сучасно - але дуже втомлює", - написав один з авторів популярного в Німеччині блога про "Євробачення" esc-kompakt.de про композиції українського колективу. З другою частиною коментаря не погодилася більшість фанатів. Після першої ж репетиції з піснею "Шум" в Роттердамі гурт Go_A злетів у топ-10 не лише букмекерів. Глядачі дали їй друге місце.

Перша десятка ''Євробачення-2021'' Blind Channel, Фінляндія - шосте місце Прямі конкуренти фінів на конкурсі і його переможці - італійські хард-рокери з гурту Maneskin - закликають не плисти за течією. Група Blind Channel пішла далі, оспівуючи в "Dark Side" підпільну вечірку. Бажання "запалити" є зрозумілим, але, враховуючи часи пандемії, напевно, варто почекати.

Перша десятка ''Євробачення-2021'' Дестіні, Мальта - сьоме місце "Я не твоя цукерка, і я не хочу твоїх грошей. Я занадто гарна для тебе. Я йду геть". Приблизно так можна перекласти текст пісні "Je me casse", яку виконує Дестіні. Сильна заява для 18-річної дівчини. Втім, вона має повне право бути впевненою в собі. Адже одне "Євробачення" Дестіні вже виграла - дитяче в 2015 році.

Перша десятка ''Євробачення-2021'' The Roop, Литва - восьме місце "Discoteque" називається мікс з поп- і електро-року у виконанні литовського гурту The Roop. А співає він про те, що це нормально, коли ти танцюєш один. За словами соліста Вайдотаса Валюкявічуса, пісня не про пандемію і самоізоляцію, а про викид енергії, який потрібен час від часу кожному з нас. У литовців це виходить особливо добре.

Перша десятка ''Євробачення-2021'' Маніжа, Росія - дев'яте місце Свою пісню "Russian woman" в інтерв'ю DW Маніжа назвала маніфестом. Під час виступу вона виходить з гігантського сарафана, ніби звільняється від архаїчних уявлень про роль жінки. Меседж Маніжи припав до душі багатьом не лише в Роттердамі.

Перша десятка ''Євробачення-2021'' Стефанія, Греція - десяте місце Для Стефанії "Євробачення" в Роттердамі було грою на своєму полі. Її батьки - греки, але живе сім'я в Нідерландах. Номер на пісню "Last dance" поставила та ж грецька команда, яка працювала з російським виконавцем Сергієм Лазарєвим на "Євробаченні" в Стокгольмі. Стефанія також, як і Сергій, підіймається невидимими глядачам сходами. Чудеса техніки - жодного шахрайства. Автор: Андрій Бреннер

