Переможця "Євробачення" Maneskin звинуватили у вживанні наркотиків

Соліста італійської групи Maneskin, яка перемогла на конкурсі "Євробачення" в Роттердамі, запідозрили у вживанні наркотиків в прямому ефірі шоу. Під час голосування та підрахунку голосів увечері в суботу, 22 травня, учасники конкурсу сиділи на диванах, розташованих напроти сцени в центрі залу, так званому green room. Коли в об'єктив телекамери потрапила італійська група, можна було побачити, як Даміано Давід нахилився до столу і зробив рух, який багато глядачів оцінили як вживання кокаїну. Що конкретно він зробив, не було видно, оскільки огляд затуляла чаша для пляшок з напоями. Maneskin в соцмережах відкидає всі звинувачення на адресу соліста групи.

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Сам соліст заявив, що не вживав кокаїн. Про це, зокрема, йдеться і в пресрелізі Європейської мовної спілки (ЄМС) - організатора конкурсу. "Група рішуче спростовує звинувачення у вживанні наркотиків, і співак, про якого йдеться, після прибуття додому добровільно здасть тест на наркотики", - наголошується в коментарі ЄМС. За запевненнями ЄМС, про такий тест керівництво групи й делегація Італії на конкурсі просили ще в день його закінчення, але у ЄМС не було можливості його організувати.

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За запевненнями Maneskin, біля столу групи була розбита склянка, і музикант прибирав друзки. Європейська мовна спілка підтвердила, що розбите скло справді було знайдено на тому місці. Тепер ЄМС вивчає відеоматеріал і обіцяє надати згодом додаткову інформацію. Чи будуть щодо групи застосовані санкції, скажімо, дискваліфікація в разі, якщо звинувачення підтвердяться, в пресрелізі не повідомляється.

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Перша десятка ''Євробачення-2021'' Переможці "Євробачення-2021" Рок-гурт з Італії Maneskin переміг на "Євробаченні-2021" у Роттердамі з піснею "Zitti e buoni". Колектив Go_A з України з піснею "Shum" посів п'яте місце, Маніже від Росії з композицією "Russian woman" - дев'яте, Єндрік з Німеччини з "I do not fell hate" - 25 місце. Загалом у фіналі виступили виконавці з 26 країн. DW представляє топ-10 фіналістів пісенного конкурсу.

Перша десятка ''Євробачення-2021'' Maneskin, Італія - перше місце Гламурні, андрогінні італійські рокери - діти 21-го століття. Той, кому їхня композиція "Zitti e buoni" ріже слух, повинен знати: Maneskin - переможці музичного фестивалю в Сан-Ремо. Судячи з усього, італо-поп - out. Італо-рок - in. Італійською і хард-рок лунає мелодичніше.

Перша десятка ''Євробачення-2021'' Барбара Праві, Франція - друге місце Що першим спадає на думку при згадці про Францію? Смачна їжа, чудове вино, модний одяг і, звичайно, справжній французький шансон. Тоді, будь ласка - "Voila". Так називається композиція Барбари Прави. Шансон повернувся на сцену "Євробачення" після того, як востаннє він пролунав в Москві в 2009 році у виконанні Патрісії Каас.

Перша десятка ''Євробачення-2021'' Gjon's Tears, Швейцарія - третє місце Gjon's Tears - сценічний псевдонім Джона Мухарремая, 22-річного сина вихідців з Албанії та Косова. На сцені в Роттердамі він продемонстрував справжні чудеса голосової акробатики, драматично балансуючи руками під баладу "Tout l 'univers".

Перша десятка ''Євробачення-2021'' Daði og Gagnamagnið, Ісландія - четверте місце За словами соліста Даді Фрейра, його зріст становить 2,08 метра, і він носить 48 розмір взуття. Іншою відмінною рисою ісландця і його колективу є самоіронія. Електро-інді-поп композиція "10 years" - один з найоригінальніших номерів цьогорічного "Євробачення". На жаль, через випадок COVID-19 в гурті, цей номер глядачі побачили лише в запису з репетиції.

Перша десятка ''Євробачення-2021'' Go_A, Україна - п'яте місце "Цікаво, екзотично, сучасно - але дуже втомлює", - написав один з авторів популярного в Німеччині блога про "Євробачення" esc-kompakt.de про композиції українського колективу. З другою частиною коментаря не погодилася більшість фанатів. Після першої ж репетиції з піснею "Шум" в Роттердамі гурт Go_A злетів у топ-10 не лише букмекерів. Глядачі дали їй друге місце.

Перша десятка ''Євробачення-2021'' Blind Channel, Фінляндія - шосте місце Прямі конкуренти фінів на конкурсі і його переможці - італійські хард-рокери з гурту Maneskin - закликають не плисти за течією. Група Blind Channel пішла далі, оспівуючи в "Dark Side" підпільну вечірку. Бажання "запалити" є зрозумілим, але, враховуючи часи пандемії, напевно, варто почекати.

Перша десятка ''Євробачення-2021'' Дестіні, Мальта - сьоме місце "Я не твоя цукерка, і я не хочу твоїх грошей. Я занадто гарна для тебе. Я йду геть". Приблизно так можна перекласти текст пісні "Je me casse", яку виконує Дестіні. Сильна заява для 18-річної дівчини. Втім, вона має повне право бути впевненою в собі. Адже одне "Євробачення" Дестіні вже виграла - дитяче в 2015 році.

Перша десятка ''Євробачення-2021'' The Roop, Литва - восьме місце "Discoteque" називається мікс з поп- і електро-року у виконанні литовського гурту The Roop. А співає він про те, що це нормально, коли ти танцюєш один. За словами соліста Вайдотаса Валюкявічуса, пісня не про пандемію і самоізоляцію, а про викид енергії, який потрібен час від часу кожному з нас. У литовців це виходить особливо добре.

Перша десятка ''Євробачення-2021'' Маніжа, Росія - дев'яте місце Свою пісню "Russian woman" в інтерв'ю DW Маніжа назвала маніфестом. Під час виступу вона виходить з гігантського сарафана, ніби звільняється від архаїчних уявлень про роль жінки. Меседж Маніжи припав до душі багатьом не лише в Роттердамі.

Перша десятка ''Євробачення-2021'' Стефанія, Греція - десяте місце Для Стефанії "Євробачення" в Роттердамі було грою на своєму полі. Її батьки - греки, але живе сім'я в Нідерландах. Номер на пісню "Last dance" поставила та ж грецька команда, яка працювала з російським виконавцем Сергієм Лазарєвим на "Євробаченні" в Стокгольмі. Стефанія також, як і Сергій, підіймається невидимими глядачам сходами. Чудеса техніки - жодного шахрайства. Автор: Андрій Бреннер

