"Євробачення-2022": Україна обрала свого учасника

На пісенному конкурсі "Євробачення-2022" в Італії Україну представлятиме співачка Alina Pash з композицією "Тіні забутих предків", яка перемогла у фіналі національного відбору у суботу, 12 лютого.

Переможниця отримала 15 балів від журі та глядачів (8 від суддів та 7 від глядачів). Друге місце посів гурт "Kalush Orchestra", який отримав 14, третє - Wellboy з 13 балами.

Аліна Паш (Alina Pash) - українська співачка, реп виконавиця. Працювала на бек-вокалі українського гурту "СКАЙ" та співачки Ірини Білик.

У фіналі українського відбору змагалися восьмеро учасників: гурт "Cloudless", співак Michael Soul, гурт "Our Atlantic", співак Barleben, гурт "Kalush Orchestra", співачка Roxolana, співак Wellboy та виконавиця Alina Pash. Журі - переможниця "Євробачення-2016" Джамала, співачка Тіна Кароль та режисер Ярослав Лодигін.

"Євробачення-2022" відбудеться у місті Турин в Італії після перемоги 2021 року рок-гурту Maneskin. Півфінали заплановані на 10 та 12 травня 2022 року, а фінал "Євробачення" - на 14 травня.

Український гурт "Go-A" на "Євробаченні 2021" став другим після Італії за результатами глядацького голосування, але через нижчі оцінки від професійного журі посів п'яте підсумкове місце.

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