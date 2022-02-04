Єнс Столтенберг очолить Центробанк Норвегії

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Термін повноважень Єнса Столтенберга на посаді генсека НАТО спливає наприкінці вересня, після чого він очолить норвезький центробанк. Очікується, що Північноатлантичний альянс обере йому наступника не пізніше червня.
Міністр фінансів Норвегії Трюгве Слагсволль Ведум представляє Єнса Столтенберга як майбутнього голови центробанку, 4 лютого 2022 р.
У розпал найсерйознішого за багато років конфлікту з Росією НАТО має підшукати собі нового генерального секретаря. Цього року Єнс Столтенберг очолить центральний банк своєї рідної Норвегії, оголосив у п'ятницю, 4 лютого, уряд в Осло.
Столтенберг пообіцяв, що аж до закінчення власних повноважень генсека НАТО наприкінці вересня всю свою увагу він приділятиме виконанню обов'язків на цій посаді, яку обіймає з 2014 року.
Очікується, що питання про те, хто обійматиме стане керівником Північноатлантичного альянсу, лідери країн НАТО вирішать на зустрічі не пізніше червня.
Колишній прем'єр-міністр Норвегії економіст Єнс Столтенберг оголосив про свою кандидатуру на посаду голови центробанку у грудні минулого року. Норвезький регулятор очікує, що його новий керівник розпочне роботу з початку грудня-2022.
На цій посаді Столтенберг не лише відповідатиме за рішення щодо відсоткових ставок та фінансової стабільності, а й контролюватиме найбільший у світі фонд національного добробуту. Пенсійний фонд, який наповнюється за рахунок нафтових доходів країни, інвестував у активи по всьому світі в перерахунку 1,4 трильйона доларів США.
Призначення Столтенберга викликає суперечки в Норвегії через його попередні посади - прем'єр-міністра, міністра фінансів і економіки, а також глави Робітничої партії, яка все ще перебуває при владі. Його супротивники говорять про конфлікт інтересів та побоюються за незалежність центрального банку. Столтенберг пообіцяв, незважаючи на членство в партії, залишитися політично нейтральним, заявивши про готовність приймати непопулярні рішення.