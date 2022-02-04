Єнс Столтенберг очолить Центробанк Норвегії

У розпал найсерйознішого за багато років конфлікту з Росією НАТО має підшукати собі нового генерального секретаря. Цього року Єнс Столтенберг очолить центральний банк своєї рідної Норвегії, оголосив у п'ятницю, 4 лютого, уряд в Осло.

Столтенберг пообіцяв, що аж до закінчення власних повноважень генсека НАТО наприкінці вересня всю свою увагу він приділятиме виконанню обов'язків на цій посаді, яку обіймає з 2014 року.

Очікується, що питання про те, хто обійматиме стане керівником Північноатлантичного альянсу, лідери країн НАТО вирішать на зустрічі не пізніше червня.

Столтенберг розпочне нову роботу в грудні

Колишній прем'єр-міністр Норвегії економіст Єнс Столтенберг оголосив про свою кандидатуру на посаду голови центробанку у грудні минулого року. Норвезький регулятор очікує, що його новий керівник розпочне роботу з початку грудня-2022.

На цій посаді Столтенберг не лише відповідатиме за рішення щодо відсоткових ставок та фінансової стабільності, а й контролюватиме найбільший у світі фонд національного добробуту. Пенсійний фонд, який наповнюється за рахунок нафтових доходів країни, інвестував у активи по всьому світі в перерахунку 1,4 трильйона доларів США.

Призначення Столтенберга викликає суперечки в Норвегії через його попередні посади - прем'єр-міністра, міністра фінансів і економіки, а також глави Робітничої партії, яка все ще перебуває при владі. Його супротивники говорять про конфлікт інтересів та побоюються за незалежність центрального банку. Столтенберг пообіцяв, незважаючи на членство в партії, залишитися політично нейтральним, заявивши про готовність приймати непопулярні рішення.