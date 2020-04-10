 У Норвегії мають намір значно скоротити видобуток нафти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Норвегії мають намір значно скоротити видобуток нафти

До грудня 2020 року загальний обсяг нафтовиробництва Норвегії буде на 300 тисяч барелів на добу менше, ніж планувалося спочатку, заявили в міністерстві нафти і енергетики.

Нафтова установка в Норвегії

Нафтова установка в Норвегії

Найбільший в Західній Європі нафтовидобувач Норвегія збирається значно знизити виробничі потужності з червня до грудня 2020 року. "Загальний обсяг норвезького виробництва (нафти. - Ред.) в грудні 2020 року буде на 300 тисяч барелів на добу менший, ніж було заплановано спочатку", - заявила в середу, 29 квітня, міністерка нафти і енергетики Норвегії Тіна Бру.

За словами Бру, в червні видобуток нафти скоротиться на 250 тисяч барелів на добу, а в другій половині року ще на 134 тисячі барелів на добу. "Крім того, введення в експлуатацію багатьох родовищ буде відкладено до 2021 року", - додала вона.

12 квітня країни ОПЕК+ погодили умови найбільшого в своїй історії договору про скорочення видобутку нафти. Кінцеве зменшення видобутку складе 9,7 мільйона барелів на добу, що трохи менше, ніж передбачалося спочатку. Нова домовленість також передбачає особливі умови для Мексики, яка знизить видобуток на 100 тисяч барелів на добу замість спочатку запланованих 400 тисяч барелів за добу.

Відмова Росії на початку березня піти на подальше скорочення нафтовидобутку через пандемію COVID-19 стала однією з причин обвалу світових цін на нафту. Через обмеження, спрямовані на стримування пандемії, світовий попит на нафту за кілька тижнів скоротився на третину або майже на 30 мільйонів барелів за добу.

Читайте також: Чому божевлоіють ціни на нафту - причини й наслідки

Дивитись відео 03:49

Історичне падіння цін на нафту: як це позначиться на Росії та інших країнах (21.04.2020)

Також за темою

Symbolbild OPEC, Organisation Erdöl exportierender Länder

Країни ОПЕК+ хочуть знизити обсяги видобутку нафти 10.04.2020

Домовленість країн групи ОПЕК + передбачає скорочення нафтовидобутку на 10 мільйонів барелів на день у травні і червні. Однак угода набере чинності за умови згоди Мексики.

Russland Symbolbild Ölförderung

Менше 5 доларів за барель: ціна на нафту WTI опускалася до найнижчого в історії рівня 20.04.2020

Вартість травневого ф'ючерса на нафту марки WTI упродовж дня знижувалася на понад 75 відсотків до менше 5 доларів США за барель. Ціна на нафту марки Brent просіла значно менше.

Irak Symbolbild Ölfeld bei Basra

Країни ОПЕК+ домовились про історичне скорочення видобутку нафти 13.04.2020

Держави ОПЕК+, до яких належать Саудівська Аравія та Росія, вирішили скоротити видобуток нафти на 9,7 мільйона барелів на добу - найбільший показник в історії. Мета - підвищення ціни на нафту.

Реклама

Докладно

40 відсотків ліжок у відділеннях інтенсивної терапії німецьких лікарень порожні

Парадокс епідемії COVID-19 у ФРН: лікарні стоять порожніми

Німецькі лікарні створили резервні потужності для прийому хворих на коронавірус. Але тепер їм гостро бракує пацієнтів.  

Нафтова установка в Норвегії

Норвегія має намір значно скоротити видобуток нафти

До грудня 2020 року загальний обсяг нафтовиробництва Норвегії буде на 300 тисяч барелів на добу менше, ніж планувалося.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  