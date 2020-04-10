У Норвегії мають намір значно скоротити видобуток нафти

Найбільший в Західній Європі нафтовидобувач Норвегія збирається значно знизити виробничі потужності з червня до грудня 2020 року. "Загальний обсяг норвезького виробництва (нафти. - Ред.) в грудні 2020 року буде на 300 тисяч барелів на добу менший, ніж було заплановано спочатку", - заявила в середу, 29 квітня, міністерка нафти і енергетики Норвегії Тіна Бру.

За словами Бру, в червні видобуток нафти скоротиться на 250 тисяч барелів на добу, а в другій половині року ще на 134 тисячі барелів на добу. "Крім того, введення в експлуатацію багатьох родовищ буде відкладено до 2021 року", - додала вона.

12 квітня країни ОПЕК+ погодили умови найбільшого в своїй історії договору про скорочення видобутку нафти. Кінцеве зменшення видобутку складе 9,7 мільйона барелів на добу, що трохи менше, ніж передбачалося спочатку. Нова домовленість також передбачає особливі умови для Мексики, яка знизить видобуток на 100 тисяч барелів на добу замість спочатку запланованих 400 тисяч барелів за добу.

Відмова Росії на початку березня піти на подальше скорочення нафтовидобутку через пандемію COVID-19 стала однією з причин обвалу світових цін на нафту. Через обмеження, спрямовані на стримування пандемії, світовий попит на нафту за кілька тижнів скоротився на третину або майже на 30 мільйонів барелів за добу.

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