Країни ОПЕК+ домовились про історичне скорочення видобутку нафти

Країни так званої групи "ОПЕК+" під час відеоконференції у неділю, 12 квітня, домовилися про найбільше в історії скорочення видобутку нафти. Мета - не допустити подальшого падіння світових цін на нафту. У травні-червні 2020 року нафтовидобуток країн має скоротитися на 9,7 мільйона барелів на добу. Згідно з домовленостями, видобуток нафти порівняно з нинішніми обсягами має залишатися скороченим іще майже два роки: з липня до кінця 2020 року він має бути меншим на 7,7 мільйона барелів на добу, а далі до травня 2022 року - на 5,7 мільйона барелів, ніх зараз. Передбачається, що в грудні 2021 року країни вирішать, чи варто подовжити дію угоди.

Генеральний секретар Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) Мохаммед Баркіндо назвав угоду "історичною".

Своєю чергою, президент США Дональд Трамп назвав угоду "чудовою". "Велика нафтова угода з ОПЕК+ відбулася. Це збереже сотні тисяч робочих місць в енергетиці в США", - написав він у своєму Twitter.

До так званої групи "ОПЕК+" входять двоє затятих конкурентів на світовому ринку нафти - Росія і Саудівська Аравія. Суперечки щодо обсягів видобутку нафти між ними на тлі коронавірусної кризи спричинили величезне падіння ціни на нафту до найнижчого рівня за майже 20 років. Досягти згоди щодо скорочення обсягів видобутку нафти країнам вдалося ще 9 квітня. Відтоді каменем спотикання залишалася Мексика, яка так само, як і Росія, не належить до ОПЕК, але була залученя до переговорів.

Наступного дня, завдяки посередництву Трампа, Мексика оголосила, що приєднається до договору на своїх умовах. Вона має знизити видобуток на 100 тисяч барелів на добу замість 400 тисяч барелів, як від неї вимагали інші учасники угоди. Різницю візьмуть на себе США, скоротивши обсяги видобутку нафти на додаткові 300 тисяч балерів на день.

Протягом останніх тижнів ціна на нафту впала до найнижчого рівня за 18 років. Причинами стали низький світовий попит на сировину через пандемію коронавірусу та цінова війна між Росією та Саудівською Аравією.