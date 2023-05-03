Hydra-70 і снаряди: США оголосили нову допомогу Україні

Міністерство оборони США у середу, 3 травня, оголосило про надання нового пакету військової допомоги Україні вартістю до 300 мільйонів доларів. Про це повідомляється на сайті Пентагону.

До нього увійшли додаткові боєприпаси для ракетних систем HIMARS, 155-мм гаубиці, 155-мм артилерійські снаряди, 120-мм, 81-мм та 60-мм мінометні снаряди, ракети з дротовим наведенням (TOW), системи протитанкового озброєння АТ-4 та Carl Gustaf, авіаційні ракети Hydra-70.

Також США передають стрілецьку зброю та боєприпаси до неї, підривні боєприпаси для подолання перешкод, вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки, обладнання для технічного обслуговування та ремонту автомобілів, запасні частини та інше польове обладнання.

"Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати зі своїми союзниками і партнерами, щоб забезпечити Україні можливості задовольнити її нагальні потреби на полі бою і довгострокові потреби у допомозі у сфері безпеки", - заявили в Пентагоні.

Перші Hydra 70 для України

Напередодні у ЗМІ анонсувалося, що Вашингтон вперше передасть Україні некеровані авіаційні ракети малої дальності Hydra 70, взяті з надлишкових запасів США. Вони зазвичай завантажуються в 19-зарядну пускову установку, яка кріпиться під крилом літака або гелікоптера. Для ракети Hydra 70 було розроблено систему лазерного наведення APKWS, що перетворює її на високоточний боєприпас.

19 квітня Білий дім оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму до 325 мільйонів доларів, в який увійшли артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм та боєприпаси для високомобільної реактивної системи залпового вогню HIMARS.