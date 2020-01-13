 HRW звинуватила Ердогана у безпрецедентних утисках прав людини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.03.2021

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Новини

HRW звинуватила Ердогана у безпрецедентних утисках прав людини

Правозахисники закликають ЄС надіслати турецькому керівництву чіткий сигнал щодо неприпустимості утисків прав людини в країні.

HRW звинуватили Ердогана у безпрецедентних утисках прав людини у Туречині

HRW звинуватили Ердогана у безпрецедентних утисках прав людини у Туречині

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) звинуватила турецьке керівництво в безпрецедентному наступі на права людини і закликала ЄС надіслати турецькому керівництву чіткий сигнал щодо неприпустимості таких дій.

Як заявила у середу, 24 березня, виконавча директорка HRW Кеннет Рот, Європейська Рада повинна зробити заяву через різке погіршення ситуації з правами людини в Туреччині.

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Вона вважає, що ЄС повинен чітко дати зрозуміти, що запропонований Брюсселем позитивний порядок денний щодо Туреччини і плани щодо перегляду відносин з нею на саміті ЄС, який відбудеться 25-26 березня, будуть залежати від припинення переслідувань опозиції і прогресу в питаннях захисту прав людини в цій країні. "Лідери ЄС не можуть робити вигляд, що все, як завжди, в той час як уряд Туреччини посилює свої атаки на критиків, парламентську демократію і права жінок", - сказала Рот.

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Минулого тижня Туреччина вийшла зі Стамбульської конвенції Ради Європи (РЄ), мета якої - попередження та боротьба з насильством щодо жінок. Відповідний указ президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана було опубліковано в 20 березня.

За даними правозахисних організацій, у Туреччині лише торік унаслідок домашнього насильства було вбито понад 300 жінок. Переважно - їхніми нинішніми або колишніми чоловіками чи партнерами.

  • Прихильники Ердогана

    Як Туреччина перетворюється на республіку імені Ердогана

    Вся влада президенту

    Референдум щодо внесення 18-ти поправок у конституцію Туреччини відбувся 16 квітня. Зміни, які підтримав понад 51 відсоток виборців, передбачають перехід від парламентської форми правління до президентської. Посаду прем'єр-міністра ліквідують, глава держави зможе призначати і звільняти міністрів, керувати за допомогою указів і контролювати судову систему. Критики побоюються диктатури Ердогана.

  • Депутати турецького парламенту

    Як Туреччина перетворюється на республіку імені Ердогана

    Протести опозиції

    В турецькому парламенті поправки підтримали депутати лише двох фракцій: крім власної партії Ердогана, ще Партія націоналістичного руху. Але їхніх голосів вистачило для схвалення законопроекту. Найбільша опозиційна Народно-республіканська партія і прокурдська Демократична партія народів кілька разів влаштовували акції проти конституційної реформи. Ці заходи розганяла поліція.

  • Турецький спецназівець у Стамбулі

    Як Туреччина перетворюється на республіку імені Ердогана

    В умовах надзвичайного стану

    У Туреччині все ще діє режим надзвичайного стану, запроваджений у липні 2016 року після невдалої спроби путчу. Це означає, що у країні все ще діє заборона на проведення несанкціонованих мітингів. Опозиція вказує на порушення під час референдуму й на те, що голосування в таких умовах не відображає волю народу.

  • Прем'єр-міністр Туречиини Біналі Їлдирим

    Як Туреччина перетворюється на республіку імені Ердогана

    Агітатори в Німеччині

    У березні міністри з Туреччини поїхали до ФРН, щоби переконати представників місцевої турецької діаспори проголосувати за поправки до конституції. У трьох німецьких містах їм з різних причин заборонили виступати з агітацією. Ердоган звинуватив Німеччину у використані "нацистських методів". Можливо, це вплинуло і на результат: дві третини турків ФРН висловилися на підтримку реформи.

  • Ердоган і Марк Рютте

    Як Туреччина перетворюється на республіку імені Ердогана

    Дипломатичний скандал

    Нідерланди виступили категорично проти агітаційних виступів турецьких міністрів на своїй території. Одного урядовця з Анкари не пустили до країни, його колегу - відправили з Роттердама у супроводі поліції. Зрештою, Туреччина назвала владу Нідерландів "фашистами", відмовила у в'їзді послу Нідерландів і призупинила дипломатичні контакти. Гаага вимагає вибачень і погрожує заходами у відповідь.

  • Прапори Туреччини та ЄС

    Як Туреччина перетворюється на республіку імені Ердогана

    Відносини Анкари та Брюсселя під питанням

    Результати референдум та дії влади проти інакодумців країни ставлять багато знаків запитання в тому, що стосується майбутнього Туреччини як країни-кандидатки на вступ до ЄС. Багато хто у Брюсселі вимагає припинення перемовин із Анкарою. У Берліні такий крок сьогодні називають неправильним.

  • Реджеп Таїп Ердоган

    Як Туреччина перетворюється на республіку імені Ердогана

    Що означає "за" турків

    Підтримка громадянами конституційної реформи на референдумі дає "зелене світло" перехідному періоду, який триватиме до 2019 року - допоки зміни набудуть чинності. У 2019 році в Туреччині відбудуться місцеві, президентські та парламентські вибори. Ними буде започатковано нову форму правління.

    Автор: Ілля Коваль


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