HRW звинуватила Ердогана у безпрецедентних утисках прав людини

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) звинуватила турецьке керівництво в безпрецедентному наступі на права людини і закликала ЄС надіслати турецькому керівництву чіткий сигнал щодо неприпустимості таких дій.

Як заявила у середу, 24 березня, виконавча директорка HRW Кеннет Рот, Європейська Рада повинна зробити заяву через різке погіршення ситуації з правами людини в Туреччині.

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Вона вважає, що ЄС повинен чітко дати зрозуміти, що запропонований Брюсселем позитивний порядок денний щодо Туреччини і плани щодо перегляду відносин з нею на саміті ЄС, який відбудеться 25-26 березня, будуть залежати від припинення переслідувань опозиції і прогресу в питаннях захисту прав людини в цій країні. "Лідери ЄС не можуть робити вигляд, що все, як завжди, в той час як уряд Туреччини посилює свої атаки на критиків, парламентську демократію і права жінок", - сказала Рот.

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Минулого тижня Туреччина вийшла зі Стамбульської конвенції Ради Європи (РЄ), мета якої - попередження та боротьба з насильством щодо жінок. Відповідний указ президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана було опубліковано в 20 березня.

За даними правозахисних організацій, у Туреччині лише торік унаслідок домашнього насильства було вбито понад 300 жінок. Переважно - їхніми нинішніми або колишніми чоловіками чи партнерами.