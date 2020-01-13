HRW звинуватила Ердогана у безпрецедентних утисках прав людини

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) звинуватила турецьке керівництво в безпрецедентному наступі на права людини і закликала ЄС надіслати турецькому керівництву чіткий сигнал щодо неприпустимості таких дій.
Як заявила у середу, 24 березня, виконавча директорка HRW Кеннет Рот, Європейська Рада повинна зробити заяву через різке погіршення ситуації з правами людини в Туреччині.
Читайте також: У Туреччині правозахисницю засудили до шести років ув'язнення
Вона вважає, що ЄС повинен чітко дати зрозуміти, що запропонований Брюсселем позитивний порядок денний щодо Туреччини і плани щодо перегляду відносин з нею на саміті ЄС, який відбудеться 25-26 березня, будуть залежати від припинення переслідувань опозиції і прогресу в питаннях захисту прав людини в цій країні. "Лідери ЄС не можуть робити вигляд, що все, як завжди, в той час як уряд Туреччини посилює свої атаки на критиків, парламентську демократію і права жінок", - сказала Рот.
Читайте також: Туреччина прагне перезавантаження відносин з Європейським Союзом
Минулого тижня Туреччина вийшла зі Стамбульської конвенції Ради Європи (РЄ), мета якої - попередження та боротьба з насильством щодо жінок. Відповідний указ президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана було опубліковано в 20 березня.
За даними правозахисних організацій, у Туреччині лише торік унаслідок домашнього насильства було вбито понад 300 жінок. Переважно - їхніми нинішніми або колишніми чоловіками чи партнерами.
-
Як Туреччина перетворюється на республіку імені Ердогана
Вся влада президенту
Референдум щодо внесення 18-ти поправок у конституцію Туреччини відбувся 16 квітня. Зміни, які підтримав понад 51 відсоток виборців, передбачають перехід від парламентської форми правління до президентської. Посаду прем'єр-міністра ліквідують, глава держави зможе призначати і звільняти міністрів, керувати за допомогою указів і контролювати судову систему. Критики побоюються диктатури Ердогана.
-
Як Туреччина перетворюється на республіку імені Ердогана
Протести опозиції
В турецькому парламенті поправки підтримали депутати лише двох фракцій: крім власної партії Ердогана, ще Партія націоналістичного руху. Але їхніх голосів вистачило для схвалення законопроекту. Найбільша опозиційна Народно-республіканська партія і прокурдська Демократична партія народів кілька разів влаштовували акції проти конституційної реформи. Ці заходи розганяла поліція.
-
Як Туреччина перетворюється на республіку імені Ердогана
В умовах надзвичайного стану
У Туреччині все ще діє режим надзвичайного стану, запроваджений у липні 2016 року після невдалої спроби путчу. Це означає, що у країні все ще діє заборона на проведення несанкціонованих мітингів. Опозиція вказує на порушення під час референдуму й на те, що голосування в таких умовах не відображає волю народу.
-
Як Туреччина перетворюється на республіку імені Ердогана
Агітатори в Німеччині
У березні міністри з Туреччини поїхали до ФРН, щоби переконати представників місцевої турецької діаспори проголосувати за поправки до конституції. У трьох німецьких містах їм з різних причин заборонили виступати з агітацією. Ердоган звинуватив Німеччину у використані "нацистських методів". Можливо, це вплинуло і на результат: дві третини турків ФРН висловилися на підтримку реформи.
-
Як Туреччина перетворюється на республіку імені Ердогана
Дипломатичний скандал
Нідерланди виступили категорично проти агітаційних виступів турецьких міністрів на своїй території. Одного урядовця з Анкари не пустили до країни, його колегу - відправили з Роттердама у супроводі поліції. Зрештою, Туреччина назвала владу Нідерландів "фашистами", відмовила у в'їзді послу Нідерландів і призупинила дипломатичні контакти. Гаага вимагає вибачень і погрожує заходами у відповідь.
-
Як Туреччина перетворюється на республіку імені Ердогана
Відносини Анкари та Брюсселя під питанням
Результати референдум та дії влади проти інакодумців країни ставлять багато знаків запитання в тому, що стосується майбутнього Туреччини як країни-кандидатки на вступ до ЄС. Багато хто у Брюсселі вимагає припинення перемовин із Анкарою. У Берліні такий крок сьогодні називають неправильним.
-
Як Туреччина перетворюється на республіку імені Ердогана
Що означає "за" турків
Підтримка громадянами конституційної реформи на референдумі дає "зелене світло" перехідному періоду, який триватиме до 2019 року - допоки зміни набудуть чинності. У 2019 році в Туреччині відбудуться місцеві, президентські та парламентські вибори. Ними буде започатковано нову форму правління.
Автор: Ілля Коваль