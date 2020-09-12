 Греція придбає у Франції 18 літаків Rafale та інше озброєння | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.01.2021

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Новини

Греція придбає у Франції 18 літаків Rafale та інше озброєння

В рамках угоди, підписаної Афінами на тлі газової суперечки з Туреччиною, Франція поставить грецьким військовим 18 сучасних винищувачів-бомбардувальників Rafale.

Греція придбає у Франції 18 літаків Rafale та інше озброєння

Греція придбає у Франції 18 літаків Rafale та інше озброєння

Франція та Греція у понеділок, 25 січня, уклали контракт на поставки Афінам бойових бойових літаків та іншого озброєння на суму 2,3 мільярда євро. Відповідну угоду у столиці Греції підписали очільники міністерств оборони Франції Флоранс Парлі та Греції Нікос Панагіотопулос, повідомляє грецький державний телеканал ERT. 

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В рамках угоди Франція поставить грецьким військовим 18 сучасних винищувачів-бомбардувальників Rafale, з яких 12 - уже експлуатовані, а 6 - нові. Поставки включають в себе озброєння, запчастини і боєприпаси. Очікується, що перші шість літаків мають бути передані грекам до кінця року.  У рамках стратегічного співробітництва Франція також може продати Греції партію фрегатів, щоб посилити її ВМС у Середземному морі, інформує агентство dpa. 

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Збільшення щорічних видатків Греції на оборону відбувається на тлі загострення суперечки між Афінами і Анкарою через багатий покладами природного газу шельф у східній частині Середземного моря.

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Греція звинувачувала Туреччину в незаконній розвідці родовищ природного газу поблизу грецьких островів. Уряд в Анкарі відкидав звинувачення Афін і стверджував, що ця частина акваторії Середземного моря належить до турецького континентального шельфу. Згодом Греція й Туреччина домовилися про військовий механізм для запобігання конфліктам у Середземному морі. 

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