 НАТО: Греція й Туреччина домовилися, як уникати інцидентів у Середземному морі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.10.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

НАТО: Греція й Туреччина домовилися, як уникати інцидентів у Середземному морі

Анкара й Афіни домовилися про "військовий механізм", який дозволить уникати інцидентів у Східному Середземномор'ї, повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Сторони конфліктують через поклади природного газу.

генсек НАТО Єнс Столтенберг

Анкара й Афіни домовилися про "військовий механізм", який дозволить уникати інцидентів у Східному Середземномор'ї, повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг

Греція й Туреччина домовилися про військовий механізм для запобігання конфліктам у Середземному морі на тлі суперечки щодо покладів газу. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у четвер, 1 жовтня, у Twitter.

"Я вітаю створення військового механізму НАТО для запобігання конфліктам і зниження ризику інцидентів та аварій у Східному Середземномор'ї. Цього було досягнуто завдяки конструктивній співпраці Греції та Туреччини. Я залишаюся в тісному контакті з обома союзницями", - зазначив Столтенберг.

"Цей механізм безпеки може допомогти створити простір для дипломатичних зусиль із урегулювання головної суперечки", - заявив генсек НАТО після зустрічі з представниками Анкари й Афін. Він уточнив, що механізм включає створення гарячої лінії між країнами для вирішення проблемних ситуацій на морі та в повітрі, передає інформагенція "Інтерфакс".

Читайте також: Вибухонебезпечна ситуація в Середземному морі: йдеться не лише про газ

Нагадаємо, у Східному Середземномор'ї загострилася суперечка між Грецією й Туреччиною, а також між Туреччиною й Кіпром щодо претензій на багатий покладами природного газу шельф. Греція звинувачувала Туреччину в незаконній розвідці родовищ природного газу поблизу грецьких островів. Уряд в Анкарі відкидав звинувачення Афін і стверджував, що ця частина акваторії Середземного моря належить до турецького континентального шельфу.

Особливо гостро на дії Анкари відреагував уряд Кіпру, вимагаючи санкцій Євросоюзу проти Туреччини. Через це питання Кіпр заблокував запровадження санкцій ЄС щодо режиму Олександра Лукашенка в Білорусі.

Читайте також: Берлін підтримав Грецію у газовій суперечці з Туреччиною

Також за темою

Zypern Militärübung im Mittelmeeer

Туреччина та Греція погодилися на переговори - генсек НАТО 03.09.2020

Анкара і Афіни погодилися сісти за стіл переговорів в рамках НАТО, аби знизити ризик збройного зіткнення у східній частині Середземного моря.

Türkisches Forschungsschiff «Oruc Reis»

Туреччина вивела своє суперечливе судно зі східного Середземномор'я 13.09.2020

Турецьке дослідницьке судно Oruc Reis припинило пошук родовищ природного газу у водах східного Середземномор'я і повернулося у рідний порт Анталії. В Афінах кажуть про "позитивний сигнал".

Frankreich Luftwaffe Kampfjets

Греція озброюється у відповідь на дії Туреччини 12.09.2020

Греція посилює свою оборонну програму у відповідь на останні дії Туреччини у східному Середземномор'ї. Країна хоче купити чотири фрегати, 18 винищувачів та збільшити кількість військовослужбовців.

Реклама

Докладно

Президент України Володимир Зеленський під час відвідування позицій українських військових на Донбасі

Фокін як дзеркало кадрової політики Зеленського

Як нові обличчя в команді Зеленського перетворилися на "старі", розмірковує Сергій Руденко.  

Укрзалізниця на Deutsche Bahn не рівняється? (Fotolia/Masson)

"Укрзалізниці" не потрібні поради Deutsche Bahn? (відео)

Новий керівник "Укрзалізниці" вважає залучення радників Deutsche Bahn недоцільним. DW зібрала факти про Deutsche Bahn.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  