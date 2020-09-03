НАТО: Греція й Туреччина домовилися, як уникати інцидентів у Середземному морі

Греція й Туреччина домовилися про військовий механізм для запобігання конфліктам у Середземному морі на тлі суперечки щодо покладів газу. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у четвер, 1 жовтня, у Twitter.

"Я вітаю створення військового механізму НАТО для запобігання конфліктам і зниження ризику інцидентів та аварій у Східному Середземномор'ї. Цього було досягнуто завдяки конструктивній співпраці Греції та Туреччини. Я залишаюся в тісному контакті з обома союзницями", - зазначив Столтенберг.

"Цей механізм безпеки може допомогти створити простір для дипломатичних зусиль із урегулювання головної суперечки", - заявив генсек НАТО після зустрічі з представниками Анкари й Афін. Він уточнив, що механізм включає створення гарячої лінії між країнами для вирішення проблемних ситуацій на морі та в повітрі, передає інформагенція "Інтерфакс".

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Нагадаємо, у Східному Середземномор'ї загострилася суперечка між Грецією й Туреччиною, а також між Туреччиною й Кіпром щодо претензій на багатий покладами природного газу шельф. Греція звинувачувала Туреччину в незаконній розвідці родовищ природного газу поблизу грецьких островів. Уряд в Анкарі відкидав звинувачення Афін і стверджував, що ця частина акваторії Середземного моря належить до турецького континентального шельфу.

Особливо гостро на дії Анкари відреагував уряд Кіпру, вимагаючи санкцій Євросоюзу проти Туреччини. Через це питання Кіпр заблокував запровадження санкцій ЄС щодо режиму Олександра Лукашенка в Білорусі.

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