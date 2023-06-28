Хорватія стала 27-ю країною, що визнала Голодомор геноцидом

Парламент Хорватії ухвалив у середу, 28 червня, декларацію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Президент України Володимир Зеленський подякував хорватським депутатам за "історичне голосування". "Світ ніколи не змириться зі злочинами Кремля - ні минулими, ні сучасними", - написав він у Twitter.

27 країн визнали Голодомор геноцидом

У міністерстві закордонних справ (МЗС) України повідомили, що Голодомор визнали геноцидом уже 27 країн.

Міністр Дмитро Кулеба закликав інші держави приєднуватися до них. "Адже визнання вшановує пам'ять жертв і застерігає майбутні покоління від повторення злочину геноциду", - сказав він.

За оцінками істориків, Голодомор 1932-1933 років забрав життя майже чотирьох мільйонів українців, хоча й не був наслідком неврожаю. Десятиріччями ці події замовчувались радянською владою. В Україні заговорили відкрито про це уже після розвалу Радянського Союзу: штучний масовий голод організувало керівництво СРСР з метою загнати селян у колгоспи та зламати національний рух опору.

У 2006 році Верховна Рада ухвалила закон "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні", в якому зафіксувала визначення Голодомору як акту геноциду - цілеспрямованої умисної дії з метою винищення частини українського народу. В 2016 році парламент затвердив звернення до іноземних держав з закликом визнати Голодомор геноцидом українського народу.

У МЗС нагадали, що до листопада 2022 року Голодомор визнали геноцидом 15 країн, а за останні сім місяців - ще 12. Процес активізувався, зокрема, через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.