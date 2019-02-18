Honda планує закрити свій завод у Великобританії - ЗМІ

Японська автомобільна компанія Honda може закрити свій розташований в південно-західній Англії заводу. За даними британського телеканалу Sky News, очікується, що закриття заводу в місті Свіндон станеться не раніше 2022 року.

Якщо це повідомлення журналістів підтвердиться, то такий крок японського виробника автомобілів поставить під загрозу 3,5 тисячі робочих місць, передає інформагенція AFP. У самій японській компанії відмовилися від коментарів на цю тему.

Інші автовиробники, як-то Nissan та Ford також попередили про можливе згортання або скорочення виробництва у Великобританії через запланований вихід Сполученого Королівства зі складу Європейського Союзу (ЄС) - так званий Brexit.

Водночас представники місцевої влади запевнили, що рішення Honda не має жодного стосунку до Brexit. Йдеться радше про "глобальні тенденції", кажуть представники місцевої влади, котрі спілкувалися з менеджерами Honda.

Ще торік керівництво компанії Honda застерігало, що якщо Великобританія вийде зі складу ЄС без угоди, це коштуватиме компанії десятки мільйонів фунтів. Попри це в японській компанії наголошували, що готові й до такого сценарію, нагадує AFP.

Як повідомлялося, що багато фірм переїжджають з Великобританії до Нідерландів через Brexit.