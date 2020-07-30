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Nissan

Nissan - японський автомобільний концерн. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Nissan".

Японська автомобільна компанія Nissan є одним з найбільших автовиробників у світі. Штаб-квартира фірми розташована в японському місті Йокогама. У 1999 році французька компанія Renault утворила з Nissan альянс, який отримав назву Nissan-Renault. 2010 року німецький автомобілевиробник Daimler налагодив стратегічне партнерство з Renault-Nissan. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Коронавірус: автовиробники Німеччини і Франції повідомляють про збитки

Коронавірус: автовиробники Німеччини і Франції повідомляють про збитки 30.07.2020

Автовиробники Volkswagen, Porsche AG і Renault опублікували звіти, у яких повідомляється про суттєве падіння показників у першому півріччі 2020 року.

Ліван заборонив виїзд з країни ексочільнику Nissan Карлосу Гону

Ліван заборонив виїзд з країни ексочільнику Nissan Карлосу Гону 09.01.2020

Колишньому очільнику Nissan Карлосу Гону, який нещодавно втік з Японії до Лівану, тамтешня влада заборонила покидати країну. Сам Гон обіцяє повною мірою співпрацювати зі слідством.

В Японії посилять контроль на кордоні після втечі Карлоса Гона

В Японії посилять контроль на кордоні після втечі Карлоса Гона 05.01.2020

Після того, як колишньому главі Nissan Карлосу Гону вдалось таємно залишити Японію, влада країни посилює процедури при вильоті з країни. У прокуратурі Токіо назвали втечу Гона злочином.
Турецький суд арештував підозрюваних у допомозі Карлосу Гону при втечі

Турецький суд арештував підозрюваних у допомозі Карлосу Гону при втечі 04.01.2020

Адвокати Карлоса Гона розповіли, що йому забороняли бачитись з родиною та слідкували за ним, що є порушенням прав людини. Колишній очільник Nissan побоювався, що не отримає справедливого вироку в Японії.
Через втечу ексглави Nissan до Лівану сімох осіб затримали у Туреччині

Через втечу ексглави Nissan до Лівану сімох осіб затримали у Туреччині 02.01.2020

Колишній глава автомобілебудівного альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон втік з-під арешту в Японії до Лівану через Туреччину. Стамбул проводить розслідування, як йому це вдалось.
Ексглава Nissan Карлос Гон підтвердив перебування в Лівані

Ексглава Nissan Карлос Гон підтвердив перебування в Лівані 31.12.2019

Ексглава альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон заявив, що "уникнув неправосуддя" у Японії, де його звинувачують у фінансових махінаціях.
Nissan скорочує тисячі робочих місць, Tesla зазнала багатомільйонних збитків

Nissan скорочує тисячі робочих місць, Tesla зазнала багатомільйонних збитків 25.07.2019

Скорочення 12,5 тисячі робочих місць у автовиробника Nissan триватиме до 2022 року. А компанія Tesla Ілона Маска завершила квартал зі збитками.
Карлоса Гона випустили з-за ґрат у Японії

Карлоса Гона випустили з-за ґрат у Японії 25.04.2019

Колишнього главу Nissan Карлоса Гона звільнили зі слідчого ізолятора після внесення застави у розмірі 4,5 мільйона доларів.
Карлосу Гону висунули в Японії нове звинувачення

Карлосу Гону висунули в Японії нове звинувачення 22.04.2019

Карлос Гон переказував кошти автоконцерну Nissan компанії-автодилеру, що зареєстрована в Омані, переконані в прокуратурі Токіо.
Карлоса Гона позбавили членства в раді директорів Nissan

Карлоса Гона позбавили членства в раді директорів Nissan 08.04.2019

Акціонери компанії Nissan Motor позбавили членства в раді директорів колишнього голову правління компанії Карлоса Гона, якого звинувачують у фінансових махінаціях.
Honda планує закрити свій завод у Великобританії - ЗМІ

Honda планує закрити свій завод у Великобританії - ЗМІ 18.02.2019

Розташований на південному заході Англії завод японської компанії Honda можуть закрити до 2022 року, повідомляють британські ЗМІ. Під загрозою 3,5 тисячі робочих місць.
Екс-шефа Renault та Nissan залишили під вартою в Японії

Екс-шефа Renault та Nissan залишили під вартою в Японії 23.12.2018

Карлос Гон залишиться під вартою до 1 січня включно. Йому закидають фінансові зловживання на мільйони доларів.
Екс-голові Nissan висунули звинувачення в ухиленні від податків

Екс-голові Nissan висунули звинувачення в ухиленні від податків 10.12.2018

Колишньому голові правління автоконцерну Nissan Карлосу Гону висунули в Японії звинувачення в ухиленні від податків та фінансових зловживаннях.

ЗМІ: Карлос Гон відкидає звинувачення в фінансових махінаціях

ЗМІ: Карлос Гон відкидає звинувачення в фінансових махінаціях 25.11.2018

Заарештований за підозрою в причетності до фінансових махінацій колишній багаторічний голова автомобільного концерну Nissan Карлос Гон відкидає звинувачення, повідомляють японські ЗМІ.
Правління Nissan звільнило після арешту багаторічного голову Карлоса Гона

Правління Nissan звільнило після арешту багаторічного голову Карлоса Гона 22.11.2018

Заарештованого за підозрою в причетності до фінансових махінацій багаторічного голову автомобільного концерну Nissan звільнили з посади голови правління.
В Японії заарештували голову правління Nissan

В Японії заарештували голову правління Nissan 19.11.2018

Багаторічному шефу Nissan Карлосу Гону закидають фінансові зловживання. Інформацію прокуратурі передав сам автоконцерн після внутрішнього розслідування.
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