Nissan - японський автомобільний концерн. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Nissan".

Японська автомобільна компанія Nissan є одним з найбільших автовиробників у світі. Штаб-квартира фірми розташована в японському місті Йокогама. У 1999 році французька компанія Renault утворила з Nissan альянс, який отримав назву Nissan-Renault. 2010 року німецький автомобілевиробник Daimler налагодив стратегічне партнерство з Renault-Nissan. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.