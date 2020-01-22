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Honda

Honda - японська автомобілебудівна компанія. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Honda".

Японська автомобілебудівна компанія Honda відома, крім своїх автомобілів та мотоциклів, також електрогенераторами, морськими двигунами, скутерами. Штаб-квартира компанії Honda розташована в Токіо. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Toyota і Honda відкликають шість мільйонів авто через подушки безпеки

Toyota і Honda відкликають шість мільйонів авто через подушки безпеки 22.01.2020

Через проблеми з подушками безпеки японські концерни Toyota та Honda змушені відкликати близько шести мільйонів авто.
Honda планує закрити свій завод у Великобританії - ЗМІ

Honda планує закрити свій завод у Великобританії - ЗМІ 18.02.2019

Розташований на південному заході Англії завод японської компанії Honda можуть закрити до 2022 року, повідомляють британські ЗМІ. Під загрозою 3,5 тисячі робочих місць.
Honda відкликає ще 4,5 мільйона авто через проблеми з подушками безпеки

Honda відкликає ще 4,5 мільйона авто через проблеми з подушками безпеки 09.07.2015

Як виявилось, що розгортання подушок може призвести до поранення пасажирів металевою частиною механізму. Загальна кількість відкликаних автомобілів Honda вже сягнула 24,5 мільйона.
Honda відкликає 500 тисяч машин із дефектними гальмами

Honda відкликає 500 тисяч машин із дефектними гальмами 24.10.2010

Після відкликання автомобілів із дефектами японським автовиробником Toyota тепер і його конкурент Honda відкликає понад півмільйона машин на переробку. Про це речниця концерну оголосила в Нью-Йорку.

Honda понижує прогнози прибутку на поточний рік 28.10.2008

Honda несподівано знизила річний прогноз 27.07.2008

Honda розпочала виробництво екологічно чистого автомобіля 16.06.2008

Honda завершує рік із рекордним підйомом 19.12.2007

Honda розпочинає новий проект із китайськими партнерами 18.07.2007

Honda будуватиме літаки 08.08.2006

Honda устатковуватиме подушками безпеки мотоцикли 08.09.2005

Honda продовжує експансію на світовому ринку 26.04.2005