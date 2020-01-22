Honda - японська автомобілебудівна компанія. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Honda".

Японська автомобілебудівна компанія Honda відома, крім своїх автомобілів та мотоциклів, також електрогенераторами, морськими двигунами, скутерами. Штаб-квартира компанії Honda розташована в Токіо. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.