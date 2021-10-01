Голова "Нафтогазу" очікує санкцій через дії "Газпрому"

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко вважає, що зупинення "Газпромом" транзиту газу до Угорщини через Україну має спричинити санкції стосовно оператора "Північного потоку-2". Вітренко зробив таку заяву у п'ятницю, 1 жовтня, після того, як російський монополіст призупинив транзит газу до Угорщини за допомогою української газотранспортної системи (ГТС).

"Газпром" припинив транзит газу через Україну до Угорщини попри заброньовані потужності до 30 вересня 2022 року. "Газпром" має таке право за контрактом - не подавати газ для транзиту через заброньовані потужності, але при цьому оплачувати ці потужності (принцип "качай або плати"), уточнив Вітренко в дописі на своїй Facebook-сторінці.

"Це наявна демонстрація того, що станеться після запуску "Північного потоку-2", якщо до того часу Кремль не розблокує доступ до транзиту через Україну для "третіх осіб". Наприклад, щоб європейські покупці газу від Газпрому могли отримувати газ на кордоні Україна-РФ і щоб вони могли самі обирати маршрут транзиту з Росії до Європи", - зазначив глава "Нафтогазу".

Вітренко додав, що Київ попереджав партнерів у Німеччині та США, що так може статися, і що "припинення фізичного транзиту через Україну створить величезні загрози для України та для Європи". На його думку, Кремль це робить навмисно і це "очевидне використання газу як зброї".

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"У спільній заяві США та Німеччині зазначено, що у разі використання Кремлем газу як зброї, має бути відповідна реакція. Чекаємо тепер на накладення санкцій на 100% дочірню компанію Газпрому, оператора "Північного потоку-2", - заявив Вітренко.

Глава "Нафтогазу" додав, що Україна десятиліттями забезпечувала надійний транзит газу, а іноді навіть експорт до Угорщини. Натомість Будапешт, за його словами, не створив гарантованих потужностей для транспортування газу з Угорщини до України.

"Газпром" призупинив прокачування газу до Угорщини через ГТС України

Як повідомлялося, з 1 жовтня російський "Газпром" призупинив транзит газу до Угорщини через українську ГТС. При цьому потужності з України на вихід до Угорщини законтрактовані до 30 вересня 2022 року, заявив оператор ГТС України.

Імпорт газу з Угорщини в Україну відбувався шляхом віртуального реверсу, тому можливості імпорту з Угорщини без транзиту немає, зазначили в компанії.

Газова угода Угорщини з "Газпромом"

27 вересня угорська MVM Group і "Газпром экспорт" підписали в Будапешті новий довгостроковий контракт на постачання газу до Угорщини.

Угода розрахована на 15 років з можливістю змінити закуплені обсяги через 10 років. "Газпром" щорічно постачатиме Угорщині 4,5 мільярда кубометрів природного газу двома маршрутами: 3,5 мільярда кубометрів через Сербію та 1 мільярд кубометрів через Австрію.

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Міністерство закордонних справ України повідомило, що "здивоване і розчароване" рішенням Угорщини підписати цю угоду. МЗС України ініціювало перенесення на пізніший термін засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва за співголовування глав МЗС двох країн, яке повинно було відбутися 29-30 вересня у Будапешті.

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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто різко розкритикував реакцію офіційного Києва.

У Європейській комісії перевірять наслідки контракту Угорщини з "Газпромом".