Глава МЗС Нідерландів заявила про відставку після критики через евакуацію з Кабула

Глава зовнішньополітичного відомства у тимчасовому уряді Нідерландів Сігрід Кааг ввечері в четвер, 16 вересня, заявила про відставку. Вона зробила відповідну заяву після того, як Палата представників парламенту проголосувала за вотум недовіри уряду через його дії щодо евакуації з Афганістану.

На думку депутатів нижньої палати парламенту королівства, "кабінет міністрів діяв безвідповідально" під час проведення евакуації з Афганістану громадян, життю яких загрожує небезпека.

Кааг заявила, що несе повну відповідальність за те, що трапилося

Напередодні під час дебатів в парламенті Кааг визнала, що реакція уряду на зміну ситуації в Афганістані після того, як радикальний ісламістський рух "Талібан" захопив владу в країні, була повільною, внаслідок чого деяких афганців, які працювали перекладачами нідерландських військових, не евакуювали. Кааг заявила, що "несе повну відповідальність" за те, що сталося.

Нідерландське видання De Telegraaf зазначає, що голосування про вотум недовіри уряду не передбачає автоматичну відставку міністра. Рішення про відставку Кааг ухвалила сама, заявивши, що не може залишатися на своїй посаді. При цьому вона, як і раніше, очолюватиме ліволіберальну партію "Демократи 66".

Сігрід Кааг виконувала обов'язки міністерки закордонних справ в тимчасовому уряді Нідерландів. У країні досі тривають переговори про формування нової правлячої коаліції після березневих парламентських виборів.

Крім того, 15 вересня прем'єр Великобританії Борис Джонсон змістив Домініка Рааба з поста міністра закордонних справ. Рааба гостро розкритикували за те, що він не перервав свою відпустку на Криті під час наступу талібів в Афганістані. Утім, Джонсон дав Раабу посади міністра юстиції, віцепрем'єра і лорд-канцлера.

Європарламент закликав відновити евакуацію з Афганістану

Між тим Європейський парламент закликав відновити координовану евакуацію людей з Афганістану. Для цього "повинні бути задіяні всі важелі", зазначається в резолюції, ухваленій євродепутатами в Страсбурзі 16 вересня. На їхню думку, центральну роль в створенні безпечних коридорів для нужденних, а також відкриття аеропорту Кабула і прикордонних переходів покликане зіграти Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Євросоюз в свою чергу повинен надавати більшу підтримку жінкам і людям, які опинилися в особливо важкому становищі і хочуть втекти з Афганістану. Від радикального ісламістського руху "Талібан", яке править в країні, Європарламент чекає дозволу на виїзд для всіх бажаючих.

"Для забезпечення гуманітарної допомоги нужденним цивільним особам і безпечного супроводу іноземних громадян і афганців, які хочуть покинути країну",необхідні контакти з талібами по матеріально-технічних та організаційних питань, відзначається в резолюції. Водночас депутати підкреслили, що Європарламент не визнає нинішній уряд Афганістану.

Єврокомісію та ЄС закликали сформувати гуманну політику надання притулку

Підтримка Брюсселем сусідніх з Афганістаном країн для прийому втекли афганців "не є альтернативою самостійної європейської міграційної політики", наголосили євродепутати. Вони закликали Єврокомісію та країни ЄС "докласти зусиль для формування гуманної політики надання притулку".

Крім того, з огляду на ситуацію в Афганістані, варто переглянути раніше відхилені прохання афганців про притулок. "Ні в якому разі" не повинна проводитися висилка біженців в захоплену талібами країну, зазначили у Європейському парламенті.

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