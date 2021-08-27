Меркель обговорила подальші кроки щодо Афганістану з Джонсоном і Рютте

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) обговорила в суботу, 28 серпня, ситуацію в Афганістані та евакуацію з цієї країни з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном та головою уряду Нідерландів Марком Рютте. Про це повідомив представник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Співрозмовники були єдині стосовно того, що евакуація з Афганістану громадян європейських країн, місцевих працівників та осіб, які потребують захисту, має залишатися пріоритетом, зазначив Зайберт. Ще одним важливим питанням має стати надання гуманітарної допомоги населенню та забезпечення біженців з цієї країни.

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З огляду на вимушений виїзд з Афганістану персоналу дипустанов лідери урядів обговорили також можливі політичні та дипломатичні кроки.

Як зазначається у повідомленні британського уряду про розмову Меркель та Джонсона, глави урядів двох держав вважають необхідними міжнародні зусилля, щоб запобігти гуманітарній кризі в Афганістані. Меркель та Джонсон також домовилися щодо співпраці у втіленні "дорожньої карти" стосовно взаємодії з майбутнім урядом у Кабулі, яку мають обговорити на початку наступного тижня глави держав і урядів Великої сімки. Британський прем'єр підкреслив, що будь-яке визнання та співпраця з "Талібаном" повинні бути обумовлені гарантіями безпеки з боку талібів для тих, хто хоче залишити країну, та повагою до прав людини.

Нагадаємо, з початку операції з евакуації людей з Афганістану США та союзники вивезли з цієї країни Афганістану близько 112 тисяч людей. Евакуація з аеропорту Кабула має закінчитися 31 серпня. Багато європейських країн, у тому числі Німеччина та Великобританія, евакуацію вже завершили.