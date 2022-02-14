Глава МВС України: Будь-якого "гіркіна" розстріляють без попередження

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський на тлі повідомлень про можливий початок вторгнення РФ найближчими днями закликав українців зберігати спокій, наголосивши, що "Україна стала сильнішою та організованішою" в порівнянні з 2014 роком. Відповідну заяву він зробив у відеозверненні, опублікованому в понеділок, 14 лютого.

"Якщо якийсь "гіркін" спробує захопити адмінбудівлі, він буде розстріляний нашим спецназом без попередження та жодних вагань. Повторення Слов’янська ми не допустимо!" - заявив Монастирський. Міністр додав, що МВС не допустить "жодних сепаратистських проявів на кшталт тих, що були навесні 2014 року в Харкові, Луганську, Донецьку".

Він зазначив, що на захисті внутрішньої безпеки України щодня несуть службу 300 тисяч поліцейських, нацгвардійців, прикордонників та рятувальників.

Напередодні, 12 лютого, президент України Володимир Зеленський зазначив, що ризики вторгнення Росії дійсно наявні, втім "паніка - найкращий друг ворогів". Він додав, що повномасштабний напад може статися в будь-який день, однак даних, що це точно відбудеться наразі немає.

Війна 16 лютого?

З осені 2021 року Росія стягує до кордонів України військовослужбовців та техніку. Як стверджує міністр оборони України Олексій Резніков, з боку РФ та Білорусі перебувають 119 тисяч російських військових, а з урахуванням повітряного та морського компонентів може йтися про 140 тисяч.

На Заході остерігаються, що Москва планує повномасштабне вторгнення в Україну. Німецький тижневик Der Spiegel з посиланням на американські спецслужби писав, що воно може розпочатися вже 16 лютого.

Кремль звинувачення у підготовці до наступу відкидає, натомість звинувачує Україну в нарощуванні сил біля лінії розмежування з непідконтрольною Києву частиною Донбасу.