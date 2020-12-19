 Глава МОЗ стверджує, що кількість випадків COVID-19 в Україні скорочується | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.12.2020

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Новини

Глава МОЗ стверджує, що кількість випадків COVID-19 в Україні скорочується

Максим Степанов заявляє, що кількість виявлених випадків COVID-19 в Україні скорочується третій тиждень поспіль. Раніше міністр повідомляв, що в країні стали робити менше тестів на коронавірус.

Аналіз тесту на коронавірус влабораторії у Львові

Аналіз тесту на коронавірус влабораторії у Львові

Кількість виявлених випадків COVID-19 в Україні скорочується третій тиждень поспіль, стверджує міністр охорони здоров'я Максим Степанов. "За минулий тиждень виявили 70,3 тисячі випадків захворювання, за попередній - 78,7 тисячі", - наводить слова Степанова з брифінгу у понеділок, 21 грудня, агенція "Інтерфакс-Україна". За словами міністра, також скоротилася кількість активних хворих - їх на 11 тисяч менше, ніж минулого тижня. Зараз в Україні понад 367 тисяч хворих на COVID-19 громадян.

Також Степанов повідомив, що за тиждень в Україні провели 250,4 тисячі тестувань на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Крім того, вже понад десять днів, за словами глави МОЗ, здійснюються дослідження за допомогою швидких тестів на антиген - за попередній тиждень провели 6,4 тисячі таких тестів, з яких позитивними виявилися 1063. 

Нові випадки коронавіурсу

Станом на ранок 21 грудня в Україні зареєстрований добовий приріст числа заражень коронавірусом на рівні 6545 випадків. Найбільша кількість підтверджених нових випадків - у Києві (673), Одеській (651), Дніпропетровській (598) та Запорізькій (570) областях, а також на Київщині (456).

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Кількість летальних випадків зросла за добу, що минула, на 80, госпіталізовано з COVID-19 - 1766 осіб.

Напередодні, у неділю, повідомлялося про 8325 нових випадків інфікування коронавірусом, 19 грудня - 11,7 тисячі, 18 грудня було зафіксовано 12,6 тисячі нових хворих, 17 грудня - дещо більше 12 тисяч, 16 грудня - 10,6 тисячі.

Як свідчать дані Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), в Україні, як і в інших країнах, зазвичай на вихідних реєструється нижча кількість заражень коронавірусом, ніж протягом робочого тижня.

Кількість тестувань

Тиждень тому глава МОЗ України Степанов констатував, що в Україні стали робити менше тестувань на коронавірус  через зменшення числа звернень людей про їхнє проведення. Днями ж він повідомив про оновлення алгоритму тестування на наявність коронавірусної інфекції. "Лабораторне обстеження, згідно з новим алгоритмом, буде проводитись особам з підозрами на COVID-19, клінічними симптомами та з будь-якими ознаками інших гострих респіраторних інфекцій та ознаками пневмонії", - повідомив міністр. Чи діє новий алгоритм вже або відколи він застосовуватиметься, Степанов не повідомив.

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Станом на 21 грудня за добу, що минула, в Україні на коронавірус протестували 26,8 тисячі людей, зокрема, методом ПЛР - 22,1 тисячі, методом ІФА - 4,7 тисячі. 20 грудня повідомляли про 39,9 тисячі тестувань за добу, 19 грудня - 60,1 тисячі, 18 грудня - 68,8 тисячі, 17 грудня - 65,6 тисячі тестувань.

За даними МОЗ, з 30 листопада до 6 грудня в Україні щоденно проводилося у середньому близько 60 тисяч тестів на коронавірус.

7 грудня у МОЗ заявили, що планують до кінця цього року вийти на понад 70 тисяч ПЛР-тестів на добу.

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