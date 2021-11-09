Гібридна атака Лукашенка на ЄС: що відбувається на кордоні з Польщею (10.11.2021)

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.
Катастрофічна ситуація з мігрантами на кордоні Білорусі з Польщею - це спроба Лукашенка спровокувати в Європі нову кризу з біженцями. Так це розцінюють у Німеччині та ЄС. Як реагуватиме Захід?
Рада ЄС призупинила дію угоди про спрощення візового режиму для білоруських чиновників. Пересічні громадяни Білорусі й надалі зможуть отримувати шенгенську візу простіше та дешевше.
Сирієць, який отримав притулок в Австрії, приїхав до Польщі, щоб допомогти батькам, що застрягли на кордоні з Білоруссю. Що на нього там чекало і чи вдалося йому знайти рідних?
Ситуація на кордоні Польщі й Білорусі стає непрогнозованою, риторика сторін - войовничою. ЄС безпорадний, Варшава й Мінськ зійшлися у війні пропаганди. Крайніми в цій ситуації опинилися люди, вважає Барбара Везель.
США, Великобританія, Норвегія та кілька держав ЄС на засіданні Ради Безпеки ООН ухвалили спільну заяву, в якій розкритикували дії Мінська, пов'язані з інструменталізацією мігрантів. Росія в документі не згадується.
© 2021 Deutsche Welle |
Захист даних |
Legal notice |
Contact
| Мобільна версія