 Гібридна атака Лукашенка на ЄС: що відбувається на кордоні з Польщею (10.11.2021) | Усі сюжети | DW | 10.11.2021

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Гібридна атака Лукашенка на ЄС: що відбувається на кордоні з Польщею (10.11.2021)

Катастрофічна ситуація з мігрантами на кордоні Білорусі з Польщею - це спроба Лукашенка спровокувати в Європі нову кризу з біженцями. Так це розцінюють у Німеччині та ЄС. Як реагуватиме Захід?

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