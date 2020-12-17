 Генсек ООН високо оцінив дії уряду ФРН в боротьбі з пандемією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.12.2020

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Новини

Генсек ООН високо оцінив дії уряду ФРН в боротьбі з пандемією

Антоніу Гутерріш закликав зробити вакцину від коронавірусу доступною для всіх, а також наголосив на необхідності утриматися від популізму у питанні боротьби з пандемією.

Антоніу Гутерріш під час виступу у Бундестазі

Антоніу Гутерріш під час виступу у Бундестазі

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав зробити вакцини від коронавірусу "доступними і недорогими" для всіх. "Наше завдання зараз - зробити так, щоб вакцини розглядалися як глобальне суспільне благо", - зазначив Гутерріш під час виступу в Бундестазі у п'ятницю, 18 грудня. Він додав, що слід вести мову про вакцини, які "належать народу".

Генсек ООН високо оцінив дії німецького уряду в боротьбі з пандемією. Німеччина керувалася "наукою, даними, зібраними на місцях, і диференційованими заходами", зазначив він. Гутерріш також похвалив дослідників з німецької компанії BioNTech, які разом з американською Pfizer розробили вакцину від коронавірусу.

Гутерріш також зазначив, що ООН прагне надавати інформацію, якій можна довіряти, та працює над тим, щоб зміцнити довіру до вакцинації, та для боротьби із "вірусом дезінформації''. "По всій земній кулі ми бачили, як популістські підходи, що ігнорують науку, вводили в оману громадськість. У поєднанні з фальшивими новинами та шаленими змовами справи стали очевидно гіршими'', - зазначив генсек ООН.

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