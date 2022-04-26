Генеральний секретар ООН зустрінеться з Путіним у Москві

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 25 квітня.

На цій сторінці DW стежить за подіями вівторка, 26 квітня (час київський).

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Понад два мільйони українців стали переселенцями після запровадження воєнного стану. "(...) На сьогодні у Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб є інформація щодо 3,4 мільйона людей. З них понад 2 мільйони - це люди, які вимушено перемістились після впровадження воєнного стану. І з них 1,9 мільйона - вимушено перемістились вперше", - цитує "Українська правда" міністерку соціальної політики Марину Лазебну. Найбільше людей перебралися до Львівської, Дніпропетровської, Полтавської, Вінницької та Київської областей. Натомість загалом найбільше переселенців зареєстровані в Донецькій, Луганській, Харківській, Дніпропетровській та Київській областях.

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибуде до Москви для обговорення "термінових кроків, спрямованих на встановлення миру", під час зустрічі з президентом РФ Путіним та главою МЗС Лавровим. У понеділок він зустрівся в Анкарі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, на четвер запланована його зустріч у Києві з президентом України Володимиром Зеленським.

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Через війну Україна збере на 20 відсотків менше зернових, ніж у 2021 році, попереджає міністерство оборони Великобританії у звіті розвідки. Знижена пропозиція від

України як одного з лідерів з виробництва та експорту зерна створить інфляційний тиск та спричинить зростання світових цін на зернові.

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Міністр оборони Грузії Джуаншер Бурчуладзе закликав Київ повернути посла у Тбілісі та не вимагати запровадження санкцій щодо Росії. При цьому він заявив, що Грузія робить максимум можливого "щоб показати уряду України та українському суспільству свою підтримку". На думку міністра, Грузія перебуває на першому місці за обсягом надання Україні гуманітарної допомоги.

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Дивитись відео 03:21 Що робили російські війська на Чорнобильській АЕС (11.04.2022)

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Ґроссі вирушив в Україну, повідомила пресслужба організації. У вівторок він очолить місію експертів МАГАТЕ, яка відвідає Чорнобильську атомну електростанцію.

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Існує реальна небезпека ядерної війни, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров. "Небезпека серйозна, реальна. Її не можна недооцінювати", - сказав він у ефірі Першого каналу. Порівнюючи нинішню ситуацію з періодом Карибської кризи, міністр заявив, що тоді, як і зараз, було мало "писаних правил". Але, за його словами, Москві було зрозуміло, як поводиться Вашингтон, а Вашингтону - як поводиться Москва. Лавров зазначив, що за часів Карибської кризи "був канал спілкування, якому довіряли лідери" СРСР та США. "Зараз немає такого каналу і ніхто не намагається його створити", - заявив глава російського зовнішньополітичного відомства.

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Росія вважає поставки Україні зброї з боку НАТО виправданими цілями атак його країни. "Звичайно, такі поставки будуит виправданими цілями для російськиї військових", - заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю Першому каналу. Склади, також і у Зіхідній Україні , тим більше є такими цілями. "Як може бути по-іншому? Коли НАТО де-факто вступить у війну з Росією через представника і олзброюватиме цього представника, то на війні чинять те що чинять на війні"

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Великобританія запровадила заборону на експорт у РФ продукції та технологій, які можуть бути використані проти українського народу, повідомляє департамент міжнародної торгівлі Сполученого Королівства. Зазначається, що продукція, на яку поширена заборона, може включати "обладнання для перехоплення даних і для стеження".

Крім того, Лондон скасував всі мита, які потрапляють під дію торгової угоди між Великобританією та Україною. У британському міністерстві зовнішньої торгівлі вказали, що скасування мит на товари українського експорту, включаючи ячмінь, мед, консервовані помідори та птицю, допоможе українським підприємствам і виробникам тоді, коли вони найбільше цього потребують.

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Головне управління розвідки міністерства оборони України заявляє, що вибухи в невизнаній "Придністровській Молдавській республіці" є спланованою провокацією ФСБ для нагнітання антиукраїнських настроїв та можливого залучення Придністров'я до бойових дій в Україні. Про це йдеться у повідомленні пресслужби ГУР Міноборон.

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Польща поставила Україні танки - прем'єр

На озброєнні польської армії перебувають танки радянського виробництва

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтвердив журналістам, що Варшава здійснила поставки танків Україні. Проте деталей цих постачань глава польського уряду не відкривав.

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Оператор ГТС України через пошкодження двох магістральних газопроводів внаслідок бойових дій на сході України минулого тижня відключив низку газорозподільних станцій. Через це кількість зупинених ГРС зросла на 30,8 відсотка - з 39 до 51, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Майже 60 відсотків від загальної кількості відключених ГРС припадає на Луганську, Донецьку та Харківську області.

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За добу 25 квітня уражено 10 повітряних цілей російських військ: три літаки - Су-34, Су-35, Су-30, три крилаті ракети та чотирои дрони. Про це повідомив речник командування українських повітряних сил Юрій Ігнат у Facebook. Перевірити цю інформацію з незалежних джерел наразі неможливо.

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Протягом 25 квітня ніхто не вийшов гуманітарним коридором з блокованого металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі, повідомив начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізинцев. Росія запевняла, що "режим тиші" для виходу мирних жителів, які можуть перебувати на комбінаті "Азовсталь" був запроваджений.

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"Азовсталь" у Маріуполі

На "Азовсталі" перебувають більше тисячі жінок, дітей та понад 500 поранених. Такі дані навела віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. "Наші військові не збираються здаватися. Але ж на "Азовсталі" є цивільні - а це більше тисячі жінок та дітей, понад 500 поранених, серед них є важкопоранені! Вони мають право вибратись!" - пояснила вона. За словами Верещук, дані про цивільних відомі Росії. Однак вона зауважила, що зараз туди неможливо підійти й тим більше - створити гуманітарний коридор, адже "Росія бомбардує, завдає ракетних ударів, обстрілює підходи".

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