ХАМАС заявив про готовність до перемир'я - Reuters

ХАМАС і "Ісламський джихад" висловили "готовність до позитивного" досягнення угоди про припинення війни в Секторі Гази.

Терористичне угруповання ХАМАС і палестинське радикальне угруповання "Ісламський джихад" висловили "готовність до позитивного" досягнення угоди про припинення війни в Секторі Гази. Як передає агенція Reuters у вівторок, 11 чеврня, про це йдеться у спільній заяві ХАМАСу та "Ісламського джихаду".

Також угруповання додали, що передали свою відповідь на запропоновану угоду про припинення вогню в Секторі Гази катарським і єгипетським посередникам.

Радбез ООН підтримав резолюцію за планом Байдена

10 червня Рада Безпеки ООН підтримала розроблену США резолюцію зі схваленням плану президента країни Джо Байдена щодо припинення вогню в Секторі Гази. "За" резолюцію на голосуванні Радбезу ООН виступили 14 із 15 його членів. Росія утрималася.

Читайте також: Ізраїль: Бенні Ганц заявив про вихід з уряду Нетаньяху

"План Байдена" щодо припинення вогню

31 травня президент США Джо Байден запропонував Ізраїлю та ХАМАСу свій план для встановлення перемир'я в Секторі Гази, який передбачає три етапи деескалації.

На першому з них протягом шести тижнів пропонується припинити вогонь та вивести війська Армії оборони Ізраїлю із населених пунктів Гази. Водночас бойовики ХАМАСу мають повернути Ізраїлю низку заручників в обмін на звільнення сотень палестинських ув'язнених. На другому етапі ізраїльська армія повинна повністю залишити Газу, а ХАМАС - повернути заручників, що залишилися, а також їхні тіла. На третьому етапі передбачається розпочати відновлення Сектора Гази за підтримки США та міжнародної спільноти.