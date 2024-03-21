Голова військового комітету НАТО приїхав в Україну

Під час першого від початку повномасштабної війни візиту до України голова Військового комітету НАТО Роб Бауер закликав союзників пришвидшити допомогу ЗСУ.

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер приїхав у четвер, 21 березня, до Києва - вперше від початку повномасштабної війни Росії проти України.

Він зауважив, що його візит є свідченням того, що "НАТО та Україна ближчі, ніж будь-коли".

Роб Бауер: Песимісти не виграють війни

Бауер заявив, що союзники не повинні бути надто песимістичними щодо здатності України дати відсіч російським військам. "Світ, можливо, був надто оптимістичним у 2023 році, ми не повинні робити ту ж помилку, ставши надто песимістичними у 2024 році. Песимісти не виграють війни. І якщо подивитися на факти, то є всі підстави бути впевненими в спроможності України досягти успіху", - сказав він на Київському безпековому форумі.

При цьому адмірал наголосив, що Україна потребує ще більшої підтримки прямо зараз. "Час в Україні не вимірюється днями, тижнями чи місяцями. Він вимірюється людськими життями. У країнах-союзниках тиждень - це тиждень. В Україні тиждень - це мати, батько, дитина, друг, кохана, втрачені назавжди", - цитує його сайт НАТО .

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Бауер закликав до мобілізації в Україні

Водночас голова Військового комітету НАТО наголосив на необхідності проведення мобілізації в Україні. "Вам потрібні не тільки гранати, вам потрібні люди, щоби замінити загиблих і поранених. А це означає мобілізацію. Я розумію, як непросто переконати людей у ліберальній демократії. Але я бачу, що це змінюється", - цитує Бауера видання "Європейська правда" (ЄП ).

В опублікованому тексті його промови на сайті НАТО ці слова відсутні, то ж імовірно, ЄП цитує подальшу дискусію на форумі.

Зустріч Бауера з Сирським і Кулебою

Під час візиту Бауер також зустрівся з начальником Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) Олександром Сирським.

"Проінформував про ситуацію на полі бою. Обговорили головні потреби Сил оборони України. Ключові пріоритети - боєприпаси та протиповітряна оборона. Подякував колегам з НАТО за всебічну і послідовну підтримку України", - написав Сирський у Facebook.

З міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою адмірал обговорив перспективи бойової підготовки українських військовослужбовців і співпрацю в оборонно-промисловому комплексі.

"Глава МЗС закликав до нарощування підтримки України з боку НАТО, насамперед летальним озброєнням, повернення до практики тренувань в Україні, розгортання ремонтних баз в Україні", - йдеться у повідомленні МЗС.

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