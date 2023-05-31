Мецола: Атака дронів на Москву не впливає на підтримку ЄС

На думку голови Європарламенту Роберти Мецоли, Євросоюз має надавати підтримку Україні, допоки Росія не піде з її території. Атаки дронів на Москву, в яких Росія звинувачує Україну, в цьому нічого не змінюють, як і те, що надана зброя може потенційно застосовуватися і для ударів по території РФ, зазначила Мецола в інтерв'ю DW в середу, 31 травня. "Я думаю, що будь-хто, хто наводить цей аргумент, забуває про факт, що Росія вторглася в Україну. Це не конфлікт між двома країнами. Це одна країна, яка вторглася в іншу і забрала частину її території. І поки Росія не залишить Україну, ми не збираємося припиняти підтримку України", - сказала голова Європарламенту.

Крім того, Мецола виступає за якнайшвидше схвалення відповідної пропозиції Єврокомісії, яка дозволить надавати Україні більше боєприпасів. Вона також виступила на захист пришвидшеної процедури розгляду цієї пропозиції, яка не передбачає громадських консультацій. "Я вважаю, що ми маємо братися за справу тоді, коли до нас надходять пропозиції (Єврокомісії. - Ред.), як я й роблю, коли їду в різні країни-члени і пояснюю, що ми робимо. Ми, скажімо, мусили адаптуватися до екстреної ситуації, так само як під час пандемії", - сказала Мецола.

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Мета пропозиції Єврокомісії, яку парламент розглядатиме в четвер, 1 червня, полягає в тому, аби країни ЄС могли спільно надали Україні мільйон одиниць артилерійських боєприпасів вже до кінця поточного року. Крім того, вона покликана розширити власне виробництво амуніції в ЄС. Для стимулювання виробництва оборонними компаніями ЄС має бути виділено 500 мільйонів євро з бюджету ЄС, додаткові 500 мільйонів євро мають надати країни-члени. Єврокомісар Тьєррі Бретон раніше висловлював сподівання, що ініціативу Єврокомісії ухвалять до кінця червня.