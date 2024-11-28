Глава розвідки Німеччини: Росія готується до війни з Заходом

РФ продовжує готуватися до реальної військової конфронтації з країнами Заходу, але перед цим може спробувати досягти роз'єднаності між членами НАТО, вважає Бруно Каль.

Росія продовжує готуватися до реальної військової конфронтації з країнами Заходу, але перед цим може спробувати досягти роз'єднаності між членами Північноатлантичного альянсу (НАТО), вважає президент німецької Федеральної розвідувальної служби (BND) Бруно Каль (Bruno Kahl).

На його думку, повномасштабному нападу РФ передуватимуть локальні операції, покликані перевірити статут НАТО на міцність. Про це Каль заявив, виступаючи 27 листопада на заході, організованому аналітичним центром "Німецьке товариство зовнішньої політики"

За його словами, Росія намагатиметься підірвати зобов'язання щодо надання безпосередньої військової допомоги членам НАТО, закріплені у 5-й статті статуту оборонного Альянсу. Високопоставлені російські чиновники обдумують, як створити "надзвичайну ситуацію" для однієї з країн НАТО, за якої інші члени Альянсу не стали б "реагувати відповідним чином".

Як приклад, глава BND назвав можливий "короткочасний напад" на норвезький архіпелаг Шпіцберген, де Росія має особливі права, але де норвезька влада в останні роки посилила політику щодо іноземців.

Інша можливість локального втручання РФ, на думку Каля, - конфлікт із країнами Балтії під приводом захисту місцевих російськомовних меншин. Якщо стаття 5 статуту НАТО не буде задіяна при подібних конфліктах, НАТО як оборонний Альянс чекає провал - цю мету і переслідує РФ, пояснив глава BND. "Якщо зобов'язання щодо надання допомоги виявиться неефективним, Росія може розширити свій вплив у Європі через агресивну силову політику", - попередив він.

Глава BND: Росія буде готова до війни із Заходом до 2030 року

Глава німецької розвідслужби знову повторив, що Росія вже до кінця поточного десятиліття матиме достатні ресурси для прямої військової конфронтації з країнами Заходу. Вперше він висловив таку думку, виступаючи в жовтні у Бундестазі на засіданні, присвяченому контролю за діяльністю спецслужб у ФРН.

Він зазначив, що Кремль впливає на політичні сили правого та лівого флангів у Німеччині, які "наївно повторюють те, що надходить з Москви". Каль нарікає, що це не тільки впливає на вибори різного рівня в Німеччині, на яких у 2024 році досягали успіху праві та ліві популісти, а й посилює розкол у політичному ландшафті ФРН.

Німецькі спецслужби чекають на інформаційні атаки з РФ

Раніше колишній заступник голови BND Арндт Фрайтаґг фон Лорінґгофен (Arndt Freytag von Loringhoven) у розмові з DW назвав "дуже ефективною" тактику останніх кампаній Кремля щодо поширення дезінформації. У рамках цих кампаній через "ЗМІ-двійники" респектабельних німецьких видань та Telegram-канали поширювалися проросійські меседжі та фейки .

Потім на цю "інформацію" серед іншого посилалися політики з партій з проросійськими поглядами - правопопулістської "Альтернатива для Німеччини" (АдГ) та лівопопулістського "Союзу Сари Ваґенкнехт". За словами співрозмовника DW, Росія й далі може вдаватися до подібних заходів, особливо в період ​організації дострокових виборів до Бундестагу.

Цільовою аудиторією для кремлівських пропагандистів у ФРН, на думку фон Лорінґгофена, є вихідці та нащадки вихідців із колишнього СРСР, а також готові знову інвестувати в РФ представники німецького бізнесу та люди, які живуть з почуттям моральної відповідальності за нацистську агресію. При цьому російська пропаганда використовує у своїх цілях будь-які конфлікти та розбіжності в німецькому суспільстві - від теми міграції та біженців, зокрема українців, які рятуються від війни, до ізраїльсько-палестинського конфлікту.