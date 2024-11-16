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Глава МЗС Японії у Києві засудив участь КНДР у війні

Дмитро Шварц
16 листопада 2024 р.

Участь північнокорейських військ у війні Росії проти України матиме надзвичайно значний вплив на безпеку Східної Азії, заявив японський міністр закордонних справ Івая Такеші під час візиту в Київ.

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Перший закордонний візит після призначення нового уряду Японії міністр закордонних справ здійснив в УкраїнуФото: GREG BAKER/AFP

Міністр закордонних справ Японії Івая Такеші приїхав у суботу, 16 листопада, з неанонсованим візитом до Києва.

Це його перший закордонний візит після призначення нового уряду Японії. 

Як повідомило посольство Японії в Україні, під час візиту міністр відвідав меморіал жертвам російської окупації в Бучі та відновлений Ірпінський міст, який на початку повномасштабного вторгнення РФ підірвали в оборонних цілях. 

У Києві він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. 

Зеленський: Росія вчить Північну Корею сучасній війні

Зеленський розповів, що поінформував гостя про активність північнокорейських військових у Курській області РФ і про всі загрози від співпраці КНДР і Росії.

"Росія вчить Північну Корею сучасній війні, і це може стати причиною значної ширшої дестабілізації", - зазначив він. 

Зі свого боку японський міністр засудив участь північнокорейських військ у війні Росії проти України. "Це не лише поглибить гостроту ситуації в Україні, але й матиме надзвичайно значні наслідки для безпеки в Східній Азії. Ми серйозно стурбовані таким розвитком подій і рішуче його засуджуємо", - зазначив він.

Сибіга: КНДР хоче отримати доступ до російських технологій

Своєю чергою Сибіга на зустрічі з японським колегою вказав, що Північна Корея в обмін на свою участь у війні проти України хоче отримати доступ до російських технологій у ракетній, ядерній та інших військових програмах.

"Це надзвичайно загрозливо. І все це не може не турбувати наших партнерів, і тому протидіяти таким загрозам ми маємо разом", - наголосив він. 

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