Глава МЗС Японії у Києві засудив участь КНДР у війні

Глава МЗС Японії у Києві засудив участь КНДР у війні16 листопада 2024 р.
Міністр закордонних справ Японії Івая Такеші приїхав у суботу, 16 листопада, з неанонсованим візитом до Києва.
Це його перший закордонний візит після призначення нового уряду Японії.
Як повідомило посольство Японії в Україні, під час візиту міністр відвідав меморіал жертвам російської окупації в Бучі та відновлений Ірпінський міст, який на початку повномасштабного вторгнення РФ підірвали в оборонних цілях.
У Києві він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою.
Зеленський: Росія вчить Північну Корею сучасній війні
Зеленський розповів, що поінформував гостя про активність північнокорейських військових у Курській області РФ і про всі загрози від співпраці КНДР і Росії.
"Росія вчить Північну Корею сучасній війні, і це може стати причиною значної ширшої дестабілізації", - зазначив він.
Зі свого боку японський міністр засудив участь північнокорейських військ у війні Росії проти України. "Це не лише поглибить гостроту ситуації в Україні, але й матиме надзвичайно значні наслідки для безпеки в Східній Азії. Ми серйозно стурбовані таким розвитком подій і рішуче його засуджуємо", - зазначив він.
Сибіга: КНДР хоче отримати доступ до російських технологій
Своєю чергою Сибіга на зустрічі з японським колегою вказав, що Північна Корея в обмін на свою участь у війні проти України хоче отримати доступ до російських технологій у ракетній, ядерній та інших військових програмах.
"Це надзвичайно загрозливо. І все це не може не турбувати наших партнерів, і тому протидіяти таким загрозам ми маємо разом", - наголосив він.