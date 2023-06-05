Пісторіус: Припинення вогню буде перемогою Росії

Глава німецького оборонного відомства Борис Пісторіус розкритикував пропозиції індонезійського колеги щодо негайного припинення вогню у війні між Україною і Росією.

Негайне припинення вогню в Україні означало би де-факто успіх Росії, зазначив в інтерв'ю DW міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius), коментуючи пропозиції щодо врегулювання конфлікту, які лунають від представників країн Азії.

"Я кажу їм, що негайне припинення вогню означало би, що агресія Росії завершиться успіхом. Ця агресія зійде їм з рук і зрештою вони матимуть успіх", - застеріг Пісторіус, перебуваючи з візитом в Індонезії.

Джакарта пропонує демілітаризовану зону

Минулого тижня голова міноборони Індонезії Правобо Субіанто представив "мирний план" щодо України, в якому Джакарта пропонує встановити режим припинення вогню і формування демілітаризованої зони під наглядом ООН. На окупованих Росією територіях план передбачає проведення референдуму щодо подальшої приналежності.

Міністерство закордонних справ України відкинуло пропозиції Індонезії, наголосивши, що між Києвом і Москвою немає спірних територій, щоби проводити референдуми.

"Достатньо, щоб Росія вивела війська"

Найшвидшим способом припинення війни Борис Пісторіус, своєю чергою, називає виведення російських військ. "Достатньо просто щоб вони вивели з України свої війська і війна негайно завершиться", - зазначив німецький міністр, наголосивши, що лише Україна може вирішити, коли настане час для переговорів. Пісторіус висловив переконання, що в рамках його нинішнього турне країнами Азії йому вдається донести ці тези до азійських партнерів.

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