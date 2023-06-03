МЗС про мирний план Індонезії: Немає спірних територій з РФ

У Києві відреагували на "мирний план" Індонезії, який передбачає проведення референдуму на "спірних з Росією територіях", нагадавши, що РФ вчинила акт агресії, окупувавши їх.

В Україні немає "спірних територій" з Росією, аби там проводити референдуми, заявив у суботу, 3 червня, речник міністерства закордонних справ (МЗС) держави Олег Ніколенко у відповідь на "мирні пропозиції" Індонезії.

"Здійснивши акт агресії, РФ окупувала Крим, частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей", - наголосив він у Facebook. Ніколенко зауважив, що альтернативі деокупації не може бути, адже "російська армія здійснює воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид". "Росія має забратися з українських територій, а Україна - відновити свою територіальну цілісність в міжнародно визнаних кордонах", - додав речник МЗС.

На його думку, припинення вогню, розведення сил на 15-кілометрову відстань та створення демілітаризованої зони, які пропонує Індонезія, теж не спрацюють. "Припинення вогню без виводу російських військ із території України дозволить Росії виграти час, перегрупуватися, закріпитися на окупованих територіях та накопичити сили для нової хвилі агресії", - вважає Ніколенко.

Він додав, що "формула миру", запропонована президентом України Володимиром Зеленським, спрямована на довготривалий мир в Україні, якому має передувати звільнення українських територій від російської окупації. "Запрошуємо Індонезію долучитися до її активного втілення", - написав речник МЗС.

Раніше цього на азійському безпековому саміті "Діалог Шангрі-Ла" міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто запропонував "мирний план" для завершення війни Росії проти України. Він включає припинення вогню "на нинішніх позиціях обох сторін конфлікту", створення під контролем миротворців Організації Об'єднаних Націй демілітаризованої зони шляхом відведення військ на 15 кілометрів від передових позицій кожної зі сторін, і проведення на окупованих РФ територіях України референдуму під егідою ООН, "щоб об'єктивно з'ясувати бажання більшості мешканців різних спірних районів".

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