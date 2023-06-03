  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
ПолітикаУкраїна

МЗС про мирний план Індонезії: Немає спірних територій з РФ

Анастасія Шепелева
3 год. тому

У Києві відреагували на "мирний план" Індонезії, який передбачає проведення референдуму на "спірних з Росією територіях", нагадавши, що РФ вчинила акт агресії, окупувавши їх.

https://p.dw.com/p/4S9YF
У міністерстві закордонних справ України (на фото його будівля в Києві) прокоментували "мирний план" Індонезії.
У міністерстві закордонних справ України (на фото його будівля в Києві) прокоментували "мирний план" Індонезії.Фото: Sergii Kharchenko/NurPhoto/picture alliance

В Україні немає "спірних територій" з Росією, аби там проводити референдуми, заявив у суботу, 3 червня, речник міністерства закордонних справ (МЗС) держави Олег Ніколенко у відповідь на "мирні пропозиції" Індонезії.

"Здійснивши акт агресії, РФ окупувала Крим, частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей", - наголосив він у Facebook. Ніколенко зауважив, що альтернативі деокупації не може бути, адже "російська армія здійснює воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид". "Росія має забратися з українських територій, а Україна - відновити свою територіальну цілісність в міжнародно визнаних кордонах", - додав речник МЗС.

На його думку, припинення вогню, розведення сил на 15-кілометрову відстань та створення демілітаризованої зони, які пропонує Індонезія, теж не спрацюють. "Припинення вогню без виводу російських військ із території України дозволить Росії виграти час, перегрупуватися, закріпитися на окупованих територіях та накопичити сили для нової хвилі агресії", - вважає Ніколенко.

Він додав, що  "формула миру", запропонована президентом України Володимиром Зеленським, спрямована на довготривалий мир в Україні, якому має передувати звільнення українських територій від російської окупації. "Запрошуємо Індонезію долучитися до її активного втілення", - написав речник МЗС.

Раніше цього на азійському безпековому саміті "Діалог Шангрі-Ла" міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто запропонував "мирний план" для завершення війни Росії проти України. Він включає припинення вогню "на нинішніх позиціях обох сторін конфлікту", створення під контролем миротворців Організації Об'єднаних Націй демілітаризованої зони шляхом відведення військ на 15 кілометрів від передових позицій кожної зі сторін, і проведення на окупованих РФ територіях України референдуму під егідою ООН, "щоб об'єктивно з'ясувати бажання більшості мешканців різних спірних районів".

Читайте також: Данія хоче провести мирний саміт по Україні в липні

Шок після року окупації Маріуполя: розповіді маріупольців

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 1 червня біля зчиненого бомбосховища поліклініки в Деснянському районі загинули троє людей.

Закрите укриття Києва: охоронця поліклініки взяли під варту

Конфлікти40 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Місто-рятівник: як війна змінила польський Жешув

Місто-рятівник: як війна змінила польський Жешув

Конфлікти24 год. тому02:53 хв.
Президент РФ Володимир Путін

Ордер МКС на арешт Путіна: де межа президентського імунітету

Ордер МКС на арешт Путіна: де межа президентського імунітету

Закон і право21 год. тому
Єнс Столтенберг і Володимир Зеленський у Києві

Київ хоче в НАТО. Запросять чи запропонують альтернативу?

Київ хоче в НАТО. Запросять чи запропонують альтернативу?

Конфлікти22 год. тому
Патрони на озброєнні німецького Бундесверу

"Воєнна економіка" у ЄС? Наскільки реальна ця перспектива

"Воєнна економіка" у ЄС? Наскільки реальна ця перспектива

Економіка2 червня 2023 р.
external

Військові ЗСУ під Бахмутом: "Двох покладеш - інші втечуть"

Військові ЗСУ під Бахмутом: "Двох покладеш - інші втечуть"

Конфлікти2 червня 2023 р.02:47 хв.
external

Робота в Німеччині: чи важко українцям працевлаштуватись

Робота в Німеччині: чи важко українцям працевлаштуватись

Суспільство2 червня 2023 р.12:52 хв.
На головну сторінку