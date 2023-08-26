Гімн РФ і промова Путіна: хакери атакували залізницю Польщі

Невідомі транслювали через радіочастоти польської залізниці сигнал тривоги, гімн Росії та промову президента РФ Володимира Путіна. Зупинилося близько двох десятків поїздів.

Агентство внутрішньої безпеки Польщі розслідує хакерську атаку на залізничну мережу країни, що призвела до збиття графіку руху поїздів, повідомляє в суботу, 26 серпня, агентство Reuters.

Хакери через залізничні радіочастоти надіслали 25 серпня сигнал аварійної зупинки. Як пише Gazeta Wyborcza, його почали транслювати близько дев'ятої вечора в районі Щецина. Згодом, близько 22-ї години, в радіоефірі почав лунати гімн Росії та фрагмент промови президента РФ Володимира Путіна.

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Опівночі сигнал тривоги у Щецині припинився, але почав з'являтися в інших частинах країни. Як повідомили у польській залізниці, інцидент призвів до зупинки понад 20 потягів. Рух відновили о другій ночі.

Представник служб безпеки Польщі Станіслав Зарин заявив, що до будь-якого втручання у країні ставляться серйозно через спроби Росії дестабілізувати Польщу. "Такі спроби робить Росія у співпраці з Білоруссю, і тому ми не недооцінюємо жодних сигналів, які надходять до Агентства внутрішньої безпеки", - сказав він.

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Російські шпигуни у Польщі

Станом на початок серпня було відомо про затримання в Польщі 16 людей за підозрою в участі у російській шпигунській мережі. Серед них є громадяни Росії, Білорусі та України, які брали участь у розвідці військових об'єктів і морських портів, а також проводили пропагандистську діяльність на користь РФ.

Дії цієї мережі включали "підготовку сходження з колій потягів, що перевозять допомогу Україні", а також "розпалювання настроїв проти українського народу або надання допомоги Україні з боку Польщі", повідомляли тоді в польському Агентстві внутрішньої безпеки.

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