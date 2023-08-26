Гімн РФ і промова Путіна: хакери атакували залізницю Польщі
Агентство внутрішньої безпеки Польщі розслідує хакерську атаку на залізничну мережу країни, що призвела до збиття графіку руху поїздів, повідомляє в суботу, 26 серпня, агентство Reuters.
Хакери через залізничні радіочастоти надіслали 25 серпня сигнал аварійної зупинки. Як пише Gazeta Wyborcza, його почали транслювати близько дев'ятої вечора в районі Щецина. Згодом, близько 22-ї години, в радіоефірі почав лунати гімн Росії та фрагмент промови президента РФ Володимира Путіна.
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Опівночі сигнал тривоги у Щецині припинився, але почав з'являтися в інших частинах країни. Як повідомили у польській залізниці, інцидент призвів до зупинки понад 20 потягів. Рух відновили о другій ночі.
Представник служб безпеки Польщі Станіслав Зарин заявив, що до будь-якого втручання у країні ставляться серйозно через спроби Росії дестабілізувати Польщу. "Такі спроби робить Росія у співпраці з Білоруссю, і тому ми не недооцінюємо жодних сигналів, які надходять до Агентства внутрішньої безпеки", - сказав він.
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Російські шпигуни у Польщі
Станом на початок серпня було відомо про затримання в Польщі 16 людей за підозрою в участі у російській шпигунській мережі. Серед них є громадяни Росії, Білорусі та України, які брали участь у розвідці військових об'єктів і морських портів, а також проводили пропагандистську діяльність на користь РФ.
Дії цієї мережі включали "підготовку сходження з колій потягів, що перевозять допомогу Україні", а також "розпалювання настроїв проти українського народу або надання допомоги Україні з боку Польщі", повідомляли тоді в польському Агентстві внутрішньої безпеки.
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