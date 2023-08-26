У польському Жешуві лютує небезпечна інфекційна хвороба

Щонайменше семеро людей стали жертвами спалаху небезпечного захворювання легіонельоз в польському місті Жешув, а ще 113 осіб ушпиталили з аналогічним діагнозом. Про це в п'ятницю, 25 серпня, повідомило інформагентство Associated Press (AP) з посилання на дані польської влади. Семеро померлих були людьми похилого віку і потерпали від хронічних захворювань, йдеться в повідомленні.

Нині влада польського прикордонного міста проводить широкомасштабні перевірки, передовсім забір проб питної води з метою визначити джерело спалаху. Як повідомила очільниця адміністрації воєводства Ева Леніарт польському радіомовнику RMF, результати перевірок стануть відомі 28 серпня.

Спецслужби не виключають сценарію диверсії

Тим часом Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) перевіряє, чи міг спалах легіонельозу в Жешуві бути диверсією з огляду на роль цього міста як транспортного хабу й транзитного центру поставок зброї та оснащення в Україну. Крім того, близько 10 тисяч американських військовослужбовців також дислокуються в цьому районі.

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А заступник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин повідомив, що одна з причин нинішніх масштабних перевірок - це ймовірні спроби Росії посіяти "паніку" серед союзників України, передає AP.

Влада вирішила провести дезінфекцію водогонів

Крім того, у суботу, 26 серпня, фахівці проведуть дезінфекцію хлором і озоном понад 1000 кілометрів водогонів Жешува. Відповідне рішення міська влада ухвалила на проведеній днями кризовій нараді. Влада проінструктувала мешканців дати водопровідній воді відстоятися, щоб зменшити концентрацію хлору, а потім кип'ятити її перед вживанням. Чиновники також запевнили, що концентрація хлору, яка буде використана під час заходів з дезінфекції, буде безпечною для людини.

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Легіонельоз - гостре інфекційне захворювання, спричинене різними видами мікроорганізмів, яке вражає легеневі тканини та характеризується розвитком важкої форми пневмонії. Згідно з даними ВООЗ, найбільш поширеною формою передачі є вдихання інфікованих водяних бризок, вказує інформагенція "Інтерфакс-Україна".