Генсек НАТО: Путіну не вдасться зламати волю народу України

Війна Росії проти України через російські напади на українські міста та подальші ядерні погрози Москви триває у напрямку ескалації. Однак генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що російському президентові Володимиру Путіну не вдасться зламати волю до боротьби українського народу. В інтерв'ю DW Столтенберг сказав, що завдяки західній підтримці вдається збивати багато російських ракет та дронів. Особливо генсек НАТО відзначив системи ППО, поставлені Україні Німеччиною.

Підтримка з-за кордону дозволила зупинити просування Росії на Київ, переконаний Столтенберг. Також завдяки військовій підтримці Заходу, Росія не досягла очікуваної переваги у повітрі над Україною, а українська армія змогла відвойовувати території на сході та півдні країни.

Тож очільник Північноатлантичного альянсу закликає партнерів до продовження цього курсу: держави-члени повинні "надавати стільки підтримки, скільки необхідно, і стільки часу, скільки потрібно".

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Говорячи про те, що військову підтримку Києва Німеччиною нині критикують як недостатню, й про те, що український уряд вимагає поставок бойових танків Leopard-2, що уряд в Берліні поки що відхиляє, генсек НАТО, утім, уникнув відповіді на запитання DW, чи має Німеччина поставити Україні ці танки. Водночас він наголосив, звертаючись до НАТО: "Нам усім зараз треба робити більше". А саме - не тільки постачати більше, але й "нарощувати виробництво, щоб поповнювати запаси". Власну оборону не можна занедбати, зазначив Столтенберг.

"В ядерній війні не буде переможців"

Президент Росії неодноразово погрожував застосуванням ядерної зброї, й анексовані РФ внаслідок псевдореферендумів українські території також, за його словами, перебуватимуть під ядерним захистом Росії. Деякі оглядачі вважають, що Путін, загнаний у воєнний кут, може застосувати в Україні тактичну ядерну зброю. Генеральний секретар НАТО, коментуючи це, намагається дещо заспокоїти, адже за військовими пересуваннями та можливою підготовкою стежать дуже пильно. "Небезпека застосування ядерної зброї проти України дуже низька", - наголошує Столтенберг, але додає, що НАТО готовий до "усіх можливих варіантів".

Наслідки атаки Києва дронами з РФ Фото: Vladyslav Musiienko/REUTERS

Утім, він застерігає росіян від "серйозних наслідків", які не конкретизує, якщо вони таки застосують ядерну зброю. І наголошує: "У ядерній війні не може бути переможців".

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Особливо важливим для Столтенберга є послання Путіну, а також Україні та союзникам по НАТО: "Ми не дамо Росії залякати або шантажувати нас". За його словами, погрозами Путін лише хоче досягти припинення надання Україні підтримки. "Якщо ми це зробимо, Путін переможе в Україні. І якщо він переможе, це буде небезпечним сигналом для усіх авторитарних лідерів, що вони доб'ються своїх цілей використанням брутальної військової сили та порушенням міжнародного права".

При цьому Столтенберг зауважує, що є різниця у разі можливого застосування Росією ядерної зброї в Україні та нападом - ядерним чи військовим - на державу-члена НАТО. Якщо атаки зазнає член НАТО, у Москви не повинно бути сумнівів: звісно, це стане підставою застосування статті 5 Північноатлантичного договору, тобто колективної оборони. Через це, сказав генсек НАТО, на сході Альянсу його війська посилені та приведені у стан підвищеної бойової готовності. "Ми робимо це не для того, щоб спровокувати конфлікт, а для того, щоб його уникнути", - наголосив Столтенберг.

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Уроки для взаємодії з Китаєм

Якби Україна сьогодні була б членом НАТО, стаття 5 договору про НАТО уже була б застосована. Дехто вважає, що це б завадило нападу Росії, а дехто - насамперед у Західній Європі - тішиться, що НАТО не був автоматично втягнутий у конфлікт. Український президент Зеленський вимагає нині прискореної процедури надання Україні членства в Альянсі.

Єнс Столтенберг у розмові з DW Фото: DW

Столтенберг на це відповідає: "Двері НАТО відчинені. І колись Україна стане членом НАТО". І Росія не має права голосу щодо цього, додає генсек Альянсу. Тобто, за його словам, це питання вирішується усіма членами НАТО та самою Україною. Однак нині на порядку денному це не стоїть, зараз ми повинні сконцентруватися на тому, щоб "Україна перемогла у цій війні", наголосив Столтенберг.

Столтенберг також виносить уроки з війни в Україні для взаємодії з дедалі агресивнішим Китаєм. Щодо можливого вторгнення Китаю до Тайваню генеральний секретар НАТО заявив: "Ніколи не можна допустити, щоб одна країна намагалася захопити територію іншої". Він також вважає, що Китай повинен "як мінімум засудити" війну проти України.

Для того, щоб ця війна завершилася, має зникнути Путін? Столтенберг однак ухиляється від відповіді і каже, що НАТО реагуватиме на дії Росії незалежно від того, хто там править. Однак він дає непряму відповідь: "Путін почав війну". І не слід забувати, каже генек НАТО, що мир настане, якщо Росія президента Путіна припинить воювати. "Якщо Україна припинить боротися, вона перестане існувати як незалежна держава", - наголошує він.