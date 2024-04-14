G7 підтвердила підтримку Києва у відновленні інфраструктури

Міністри транспорту країн G7 за підсумками саміту у Мілані затвердили відповідну декларацію. У документі міністри транспорту "Великої сімки" також підтвердили, що відбудова України "залишається ключовим пріоритетом".

Міністри транспорту країн "Великої сімки" (G7) за підсумками зустрічі у Мілані 11-13 квітня підтвердили підтримку України у відновленні і розвитку інфраструктури. Як повідомило міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України у неділю, 14 квітня, про це йдеться у декларації, яку було затверджено на саміті.

"Країни "Великої сімки" підтвердили свою підтримку посиленню транскордонного зв'язку, включаючи інфраструктуру та побудову стійких ланцюгів постачання, а також інтеграцію транспортної мережі України через розвиток нових залізничних сполучень із європейською колією", - зазначає міністерство.

У документі міністри транспорту G7 також підтвердили, що відбудова України "залишається ключовим пріоритетом".

"Ми продовжуватимемо працювати з українською владою, європейськими інституціями та міжнародними фінансовими інституціями через Багатосторонню координаційну платформу донорів (Multi-agency Donor Coordination Platform, MDCP) в Україні та залучаючи приватні інвестиції. Ми вітаємо розширення Платформи, створення під час Міжнародного транспортного форуму (ITF) "Групи спільних інтересів для України" (CIG4U), а також Діалогу високого рівня ITF щодо України", - йдеться у декларації.

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Міністри транспорту G7 також підкреслили важливість українського Чорноморського морського коридору як економічного та ефективного експортного коридору через Чорне море, ініціативи щодо розмінування Чорного моря, а також виконання Угоди між ЄС та Україною про вантажні перевезення автомобільним транспортом. Учасники зустрічі наголосили на важливості відновлення зруйнованих транспортних систем для сприяння швидкому відновленню України від наслідків повномасштабного російського вторгнення.

"Таким чином, ми повністю зобов'язуємося продовжувати роботу, спрямовану на реконструкцію стійких, розумних і безпечних транспортних систем в Україні, дотримуючись принципу "відновлювати краще, ніж було". Інфраструктура та транспортні системи України мають вирішальне значення не лише для відновлення економіки України та добробуту її громадян, але й для відновлення міжнародного транспортного сполучення, що принесе користь світовій торгівлі та ланцюгам постачання", - йдеться в декларації.

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За результатами зустрічі учасники оголосили про створення робочої групи G7 щодо ланцюгів поставок, щоб зосередитися на актуальних транспортних викликах.

Нагадаємо, що у листопаді 2022 року міністри закордонних справ країн "Великої сімки" на зустрічі в Німеччині домовилися створити "координаційний механізм" для відновлення інфраструктури України, пошкодженої російськими ударами.