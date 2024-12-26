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ФСБ заявила, що запобігла низці замахів проти військових РФ

Кирило Шестаков | Євгенія Наконечна
26 грудня 2024 р.

ФСБ Росії стверджує, що на життя високопоставлених російських військових готувалися замахи. Затримано чотирьох росіян. Їх підозрюють у виконанні завдань спецслужб України.

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Вбивство Ігоря Кіріллова в Москві (фото з архіву)
Вбивство Ігоря Кіріллова в Москві (фото з архіву)Фото: ASSOCIATED PRESS/picture alliance

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії заявила, що запобігла серії терактів проти високопоставлених російських військових та їхніх родичів. У повідомленні Центру громадських зв'язків ФСБ, оприлюдненому в четвер, 26 грудня, стверджується, що замахи готували українські спецслужби і завербовані ними громадяни РФ.

Як вказують у російській спецслужбі, високопоставлені офіцери РФ, які могли стати цілями атак, беруть участь у повномасштабній війні РФ в Україні.

Затримали чотирьох росіян

У ФСБ повідомили про затримання чотирьох громадян Росії, причетних до підготовки цих замахів, у них "вилучено саморобні вибухові пристрої та засоби зв'язку".

За даними спецслужби, один із завербованих Україною росіянин "вилучив зі схованки вибуховий пристрій" і мав намір закласти його "під службовий автомобіль одного з високопоставлених керівників міноборони Росії, водієм якого був його близький родич".

Ще один затриманий - житель Москви, який, як стверджує ФСБ, за завданням українських спецслужб стежив за високопоставленими військовими міноборони РФ і членами їхніх сімей. "Отримані фото- і відеоматеріали він відправляв своїм кураторам для подальшої підготовки терористичних атак", - стверджують у спецслужбі. Щодо затриманих порушено кримінальні справи.

У ФСБ також зазначили, що компоненти вибухових пристроїв нібито доправляють у РФ спецслужби України в електропобутових приладах, інструментах та автозапчастинах.

Вбивство генерала Кіріллова

Як повідомлялося, 17 грудня у Москві загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ Ігор Кіріллов, а також його помічник. Це сталось унаслідок спрацювання саморобного вибухового пристрою, закладеного в самокат, що стояв поряд із під'їздом житлового будинку. Вбивство Кіріллова було операцією Служби безпеки України, повідомило тоді на умовах анонімності джерело DW у спецслужбі.

За день до цього СБУ повідомила військовому РФ про підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Офіційно СБУ не брала на себе відповідальність ані за вбивство Кіріллова, ані за загибель інших російських військових за схожих обставин у минулому. Про це повідомляли виключно джерела ЗМІ у спецслужбі. 

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