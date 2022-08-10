ФРН планує заходи підтримки населення через інфляцію

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner) у середу, 10 серпня, оголосив про плани підвищення порогових рівнів оподаткування, а також невелике збільшення допомоги на дітей. Ці заходи покликані полегшити становище домогосподарств за умов високої інфляції, викликаної різким зростанням цін на продукти харчування та енергоносії.

Замість прямого зниження податків пропонується підвищити поріг, із якого сплачується податок. Зокрема, рівень, із якого стягується найвища ставка. Максимальна ставка податку почне діяти з доходу 61 972 євро в 2023 році і 63 515 євро в 2024 році, тоді як нині поріг становить 58 597 євро.

Міністерство фінансів також має намір збільшити неоподатковуваний мінімальний дохід громадян, який нині становить 10 347 євро, до 10 632 євро наступного року та 10 932 євро у 2024 році. Доходи, що не досягають суми неоподатковуваного мінімуму, виключаються з оподаткування. Тим часом виплати допомоги на перших трьох дітей зростуть на 8 євро - до 227 євро на місяць. Розміри виплат на четверту та кожну наступну дитину збільшиться до 250 євро.

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У результаті цих заходів мінфін Німеччини очікує зниження податкових надходжень на 10,12 мільярда євро наступного року та на 17,5 мільярда євро у 2024 році. Лінднер обіцяє, що полегшення відчують близько 48 мільйонів громадян.

Критика плану мінфіну ФРН

Плани Ліндера, який також є лідером Вільної демократичної партії (ВДП), викликали критику як усередині правлячої коаліції у складі Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), "Союзу-90/"Зелених" та ВДП, так і поза нею.

Представники "зелених" назвали ці пропозиції регресивними, заявивши, що вони надають найбільші переваги багатим людям. "Мільярди євро, від яких верхні верстви населення виграють утричі більше, ніж малозабезпечені, не відповідають поточному моменту, - повідомила прессекретарка "зелених" із фінансових питань Катаріна Бек (Katharina Beck) виданням групи Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). - Правильно було б навпаки - сильні плечі повинні нести більше, ніж ті, хто має низький дохід, і їм не слід надавати неспівмірне полегшення".

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З критикою виступила і правляча бургомістерка Берліна Франциска Ґіффай (Franziska Giffey), яка є членом СДПН. Вона повідомила телеканалу Welt, що зниження податків і підвищення дитячої допомоги не допоможе найбільш нужденним людям. "Чергове збільшення дитячої допомоги добре для тих, хто її отримує. Але знову ж таки, це не допоможе пенсіонерам, і студентам теж", - сказала вона.