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ПолітикаНімеччина

ФРН очікує від Польщі подальших поставок зброї Україні

Павло Мильников | Анастасія Шепелева
22 вересня 2023 р.

Берлін вітає роз'яснення президента Польщі Анджея Дуди. Той заявив, що слова польського прем'єра Матеуша Моравецького про припинення постачання озброєнь Україні були хибно витлумачені.

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Штеффен Гебештрайт
Штеффен ГебештрайтФото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Влада Німеччини очікує від Польщі подальшого постачання зброї Україні на тлі резонансних висловлювань провідних польських політиків. "Ми як федеральний уряд виходимо з того, що Польща й надалі проявлятиме солідарність (з Україною. - Ред.)", - заявив у п'ятницю, 22 вересня, офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit).

Берлін вітає роз'яснення польського президента Анджея Дуди. Зі слів глави держави випливає, що висловлювання прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького були хибно витлумачені, додав Гебештрайт.

Дуда: Йдеться про неможливість передати Києву новітню зброю

20 вересня на сторінці канцелярії Моравецього у соцмережі X з'явився допис: "Україна захищається від російського звірячого нападу, і я розумію цю ситуацію, але, як і говорив, ми захищатимемо нашу країну. Ми більше не передаємо Україні озброєння, тому зараз озброюємо Польщу".

Наступного дня Анджей Дуда пояснив, що польський прем'єр мав на увазі лише новітні зразки озброєнь. "Ми не можемо передати будь-кому іншому наше нове озброєння, яке зараз купуємо за мільярди доларів для польської армії, щоб зміцнити її, зміцнити безпеку Польщі", - вказав Дуда в інтерв'ю телеканалу TVN24. Однак Варшава продовжить виконувати підписані нею з Києвом контракти, додав він.

Німеччина зі свого боку зберігає прихильність до безперервного постачання зброї Україні, зазначив представник уряду ФРН. Канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) неодноразово наголошував, що Берлін і надалі підтримуватиме Київ стільки, скільки буде потрібно, зазначив Гебештрайт.

Читайте також: Конфлікт між Польщею та Україною. Чи стривожений Захід?

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