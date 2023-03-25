ФРН і Єврокомісія владнали суперечку щодо автомобілів з ДВЗ

Досягнута угода між урядом ФРН і Єврокомісією регламентувала випуск автомобілів на так званому електронному паливі після 2035 року. Тепер сторони мають ще узгодити нормативи викидів в атмосферу для таких автівок.

Уряд Німеччини й Європейська Комісія досягли в суботу, 25 березня, угоди, що залагодила суперечку щодо заборони ЄС на виробництво й продаж нових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) після 2035 року. Предметом суперечки між Берліном і Брюсселем була можливість для виробників випускати автомобілі, оснащені двигунами на так званому електропаливі після 2035 року. Цей крок підтримували у ФРН, хоч це і не входило до початкових планів Єврокомісії, пише інформагенція dpa.

"Ми досягли згоди з Німеччиною щодо майбутнього використання електронного палива в автомобілях, - написав у соцмережі Twitter віцеголова Єврокомісії Франс Тіммерманс. "Тепер ми працюватимемо над тим, щоб якнайшвидше ухвалити нормативи викидів CO2 для автомобілів, а (Європейська. - Ред.) Комісія швидко здійснить необхідні юридичні кроки", - написав європосадовець.

Новий шанс для німецького автопрому

Тим часом міністр транспорту Німеччини Фолькер Віссінґ (Volker Wissing), який найбільше наполягав на цих змінах, написав, що "транспортні засоби з двигунами внутрішнього згоряння можна буде реєструвати й після 2035 року, якщо вони заправлятимуться виключно CO2-нейтральним паливом". "Європа залишатиметься технологічно нейтральною", - написав німецький урядовець у Twitter.

За словами Віссінґа, прорив у перемовинах між Берліном і Брюсселем відбувся напередодні ввечері. Це сталося після численних обмінів думками щодо угоди протягом минулого тижня, в тому числі на саміті ЄС, що тривав з 23 по 24 березня. Виступаючи 24 березня, Віссінґ визнав, що "остаточні юридичні питання ще потрібно буде з'ясувати".

Читайте також: Електротяга замість традиційних двигунів: для яких машин це має сенс

Попередні домовленості від осені 2022 року, що дозволяли в ЄС після 2035 року лише випуск і реєстрацію автомобілів без шкідливих викидів, була призупинена після того, як Німеччина в останню хвилину висунула заперечення і наполягала на додаткових нормах. Для ФРН це - вкрай болюче питання, адже потужний німецький автопром - флагман німецької економіки. А цілковитий перехід на електромобільність може призвести до істотного скорочення обсягів виробництва й виробничих потужностей, бо електрокари потребують значно менше компонентів та деталей, ніж авто з ДВЗ.

Проблеми з електропаливом

Водночас для Єврокомісії відмова від автомобілів з ДВЗ - один з центральних пунктів довгострокової мети досягти кліматичної нейтральності. Щодо пропозиції широкого застосування електропалива, то ця ідея не викликає одностайного захвату. Критики цього виду палива вказують на те, що його виробництво, власне штучний синтез, вкрай енергомістке, принаймні нині. Крім того, альтернативні види палива будуть дуже потрібні в інших галузях, як-от авіація та судноплавство, кажуть вони.

Читайте також: З 2035 року в Європі заборонять продаж авто з ДВЗ? Плани, факти, заперечення

За словами міністра Віссінґа, він очікує, що нові правила щодо використання електропалива будуть остаточно розроблені до осені цього року.