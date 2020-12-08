 Франція запроваджує комендантську годину на Новий рік | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.12.2020

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Франція запроваджує комендантську годину на Новий рік

Від 15 грудня з восьмої вечора до сьомої ранку жителям Франції буде заборонено виходити з дому. Обмеження діятимуть і в новорічну ніч.

У Франції шість тижнів діятиме комендантська година

У Франції шість тижнів діятиме комендантська година

Франція з 15 грудня запроваджує комендантську годину по всій країні. Як заявив прем'єр-міністр країни Жан Кастекс ввечері у четвер, 10 грудня, причиною такого кроку стали високі темпи поширення коронавірусу.

Заборона виходити з дому з восьмої години вечора до сьомої години ранку діятиме впродовж шести тижнів. У новорічну ніч виняток не робитимуть, додав французький прем'єр, інформує агенція AFP.

За словами Кастекса, сім'ям дозволять відвідувати родичів під час святкування Різдва, яке католики відзначають 25 грудня. Розважальні й культурні заклади, включаючи кінотеатри, театри і музеї, залишатимуться закритими у Франції щонайменше впродовж ще трьох тижнів - планувалося, що їхня робота відновиться в країні з 15 грудня.

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За даними Університету Джонса Хопкінса, станом на вечір 10 грудня у Франції було підтверджено майже 2,4 мільйона випадків зараження коронавірусом, понад 56 тисяч осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли. Це - одні з найвищих показників у світі.

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