Фіцо у важкому, але стабільному стані - віцепрем'єр Калиняк

Поранений внаслідок нападу зі стріляниною прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо перебуває у "важкому", але стабільному стані. Про це повідомив в середу, 22 травня, словацький віцепрем'єр і міністр оборони Роберт Калиняк.

"Вранці його (Фіцо - Ред.) стан був стабільним, - цитує Калиняка агенція AFP. - Його стан важкий, поранення складні. Про його транспортування наразі точно не може бути й мови".

В Університетській лікарні ім. Ф.Д. Рузвельта в Банській Бистриці в щоденному повідомленні дали аналогічну оцінку стану Фіцо. "Стан пацієнта важкий, але наразі стабільний", - йдеться у повідомленні.

Напад на Фіцо

Напад на Роберта Фіцо стався 15 травня в місті Гандлова в центральній частині країни. Словацький прем'єр підійшов до місцевих жителів після виїзного засідання уряду, у цей момент пролунали постріли.

Політик зазнав поранень у живіт, руку і ногу, після чого його доправили гелікоптером у місто Банська Бистриця. Політика оперували п'ять годин дві бригади лікарів. Нападника затримали на місці атаки. Ним виявився 71-річний письменник Юрай Цинтула з міста Левіце. Його затримали і взяли під варту.

Словацька поліція також вивчає версію, що Цинтула міг діяти не сам. Як повідомив міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай-Ешток, під час затримання стрільця хтось стер його історію спілкування у Facebook.

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