FATF розгляне внесення Росії в "чорний список" - Politico

Україна наполягає на внесенні Росії в список країн, які становлять найвищий ризик з погляду відмивання грошей та фінансування тероризму, пише Politico. Це може відбутися 22 жовтня.

Міжурядова організація з боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму The Financial Action Task Force (FATF) розгляне можливість внесення Росії в "чорний список". Про це у вівторок, 15 жовтня, повідомило видання Politico з посиланням на конфіденційні документи, які опинилися у розпорядженні редакції.

Внесення Росії в "чорний список" FATF домагається Україна. "Організація, яка базується в Парижі, регулярно оцінює країни на предмет їхньої відданості боротьбі з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та розповсюдженням ядерної, хімічної або біологічної зброї, - нагадує Politico. - Потрапляння в "чорний" або "сірий список" FATF може завдати серйозної шкоди фінансовій репутації країни та вважається економічно руйнівним для більшості держав".

Зокрема, потрапляння в "чорний список" FATF загрожує фактичним відключенням від міжнародної банківської системи.

FATF вважає агресію РФ проти України неприйнятною

У 2023 році, на тлі вторгнення Росії в Україну, FATF призупинила членство РФ, але поки не стала знижувати її рейтинг. Публічно організація заявила, що вважає агресію Росії неприйнятною і такою, що суперечить її основним принципам, але на практиці зниження рейтингу Росії вимагає консенсусу з боку її різних членів, пояснюється в публікації.

Три рази на рік близько 40 країн - членів FATF, зокрема Китай, Індія, Бразилія, ПАР та Саудівська Аравія, які низка спостерігачів вважають дружніми до Росії, проводять засідання з метою визначити, які держави слід помістити в "чорний" та "сірий списки", а які - виключити з них.

FATF існує з 1989 року. Росія є постійним членом організації із червня 2003 року. За даними Politico, Україна вперше звернулася з проханням внести Росію до переліку юрисдикцій підвищеного ризику у квітні 2022 року і відтоді постійно - хоч і безуспішно - надавала нові докази, щоб домогтися зниження рейтингу Москви. У червні 2022 року Росії заборонили виконувати керівні та консультативні функції у FATF.

Які аргументи використовує Україна для внесення РФ в "чорний список" FATF

За даними видання, у досьє, направленому Києвом організації, наголошуються тісні зв'язки Росії з країнами, що належать до юрисдикцій із підвищеним ризиком, такими як Іран та Північна Корея. Крім того, у документі вказують на фінансування Росією приватних військових компаній типу ПВК "Вагнер" та зв'язок останніх із протизаконною діяльністю. Крім того, автори акцентують увагу на ролі криптовалют та різних Telegram-каналів у фінансуванні тероризму та відмиванні "грошей, отриманих від товарів, вкрадених під час вторгнення в Україну, - від зерна до корисних копалин", йдеться у публікації Politico.

Нині у списку країн, які становлять найвищий ризик, - Іран, Північна Корея та М'янма. Засідання FATF, на якому розглянуть питання щодо внесення в цей список нових країн, відбудеться 22 жовтня.