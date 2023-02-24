Протидія відмиванню коштів: FATF призупинила членство Росії

Членство РФ призупинили в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Україна домагалася повного виключення Росії з організації.

Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) призупинила членство Росії в річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про відповідне рішення повідомили у п'ятницю, 24 лютого, на сайті організації .

"FATF вирішила призупинити членство Російської Федерації. РФ залишається відповідальною за свої зобов'язання щодо впровадження стандартів FATF. РФ повинна продовжувати виконувати свої фінансові зобов'язання", - йдеться у повідомленні. При цьому в організації наголошують, що РФ залишиться членом "глобальної мережі як активний член Євразійської групи з відмивання грошей (ЄАГ) і збереже свої права як члена ЄАГ".

Рішення призупинити членство Росії FATF пояснила тим, що війна проти України суперечить основним принципам організації, "спрямованим на сприяння безпеці й цілісності світової фінансової системи", а також "грубо порушує зобов'язання щодо міжнародної співпраці та взаємної поваги".

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"Ризикована юрисдикція"

Міністр фінансів України Сергій Марченко назвав рішення FATF "історичним", над яким пророблена велика робота. "Від початку повномасштабної війни РФ проти України загалом направили більше 200 звернень до країн-членів FATF, та різноманітних міжнародних організацій, щодо підтримки виключення РФ із FATF та включення її до санкційного списку FATF", - написав він у Facebook.

Призупинення членства РФ у FATF, за словами Марченка, є чітким сигналом, що всі суб'єкти повинні проявляти надзвичайну обережність, намагаючись здійснювати будь-які транзакції з російською фінансовою системою. "Якщо для когось і раніше не було очевидно, що РФ є ризикованою юрисдикцією, то рішення FATF означає, що глобальний бізнес повинен посилити належну перевірку та оцінку ризиків при роботі з Росією, а глобальні юрисдикції повинні посилити своє регулювання та оновити рекомендації щодо ризиків для ринків", - зазначив він.

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"Чорний список"

Україна з початку повномасштабної війни домагається виключення Росії з організації та віднесення її до "чорного списку".

Міжнародна експертна група з санкцій проти РФ, яку очолює керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і колишній посол США в РФ Майкл Макфол вважають, що це ускладнило би для Москви пошук інструментів обходу санкцій та прискорило б відтік капіталу з країни.

Втім, навіть призупинку членства РФ Єрмак розглядає як успіх.

FATF існує з 1989 року. Росія є постійним членом організації із червня 2003 року.