Facebook відмовляється від технології розпізнавання облич

Соціальна мережа Facebook "найближчими тижнями" відключить систему автоматичного розпізнавання облич і видалить відповідні дані понад мільярда користувачів. Про це йдеться у заяві Джерома Песенті, віцепрезидента компанії Meta, продуктом якої є соціальна мережа Facebook, у вівторок, 2 листопада.

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Технологія розпізнавання облич аналізувала світлини й відео користувачів і створювала для кожного унікальний цифровий шаблон. На його основі система розпізнавала зображення користувача на фотографіях і відео, на яких його не відмітили інші, чи навіть на які він потрапив випадково. Функцію розпізнавання облич у своїх профілях дозволили більше третини користувачів соцмережі, зазначають в Meta. Тепер шаблони їхніх облич видалять із системи.

Відключення системи віцепрезидент компанії назвав "однією із найсуттєвіших змін у використанні розпізнавання облич за всю історію цієї технології". Песенті нагадав, що функція була багато в чому корисною, зокрема допомагала людям з вадами зору користуватися соцмережою. Утім, рішення компанії відмовитися від технології, за словами Песенті, зумовлене "усе більшим занепокоєнням суспільства" і відсутністю чітких правил використання функції, які нині розробляють регулятори.

Проблеми у Facebook

Технологію розпізнавання облич запровадили, аби користувачам було легше відмічати друзів на фотографіях і для того, щоб людина могла виявити свою світлину, яку завантажили в соцмережу без її відома. Утім, таку функцію не раз критикували активісти у сфері безпеки персональних даних, а в лютому цього року Facebook погодився виплатити штраф у 650 мільйонів доларів американському штату Іллінойс, який подав на компанію до суду за порушення закону про конфіденційність біометричної інформації під час застосування технології розпізнавання облич.

Facebook запровадив нововведення на тлі однієї з найбільших криз у своїй історії, яка почалася після звинувачень на адресу компанії від колишньої співробітниці Френсіс Гауген. Вона поширила в ЗМІ внутрішні документи Facebook і заявила на слуханнях в Сенаті Конгресу США, що керівництво компанії знає про шкоду, яку наносить користувачам, зокрема неповнолітнім, але нічого з цим не робить. Також на початку жовтня соцмережі і сервіси корпорації пережили найбільший в історії збій - Facebook, Instagram і WhatsApp не працювали шість годин.