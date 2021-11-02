 Facebook відмовляється від технології розпізнавання облич | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.11.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Facebook відмовляється від технології розпізнавання облич

Facebook більше не пропонуватиме відмічати друзів на фотографіях і відео. Дані про обличчя користувачів видалять через "усе більше занепокоєння суспільства" і відсутність регулювання технології.

Технологію розпізнавання облич Facebook запровадив більше десяти років тому

Технологію розпізнавання облич Facebook запровадив більше десяти років тому

Соціальна мережа Facebook "найближчими тижнями" відключить систему автоматичного розпізнавання облич і видалить відповідні дані понад мільярда користувачів. Про це йдеться у заяві Джерома Песенті, віцепрезидента компанії Meta, продуктом якої є соціальна мережа Facebook, у вівторок, 2 листопада.

Читайте також: Ребрендинг: компанія Facebook змінила назву на Meta

Технологія розпізнавання облич аналізувала світлини й відео користувачів і створювала для кожного унікальний цифровий шаблон. На його основі система розпізнавала зображення користувача на фотографіях і відео, на яких його не відмітили інші, чи навіть на які він потрапив випадково. Функцію розпізнавання облич у своїх профілях дозволили більше третини користувачів соцмережі, зазначають в Meta. Тепер шаблони їхніх облич видалять із системи.

Відключення системи віцепрезидент компанії назвав "однією із найсуттєвіших змін у використанні розпізнавання облич за всю історію цієї технології". Песенті нагадав, що функція була багато в чому корисною, зокрема допомагала людям з вадами зору користуватися соцмережою. Утім, рішення компанії відмовитися від технології, за словами Песенті, зумовлене "усе більшим занепокоєнням суспільства" і відсутністю чітких правил використання функції, які нині розробляють регулятори.

Проблеми у Facebook

Технологію розпізнавання облич запровадили, аби користувачам було легше відмічати друзів на фотографіях і для того, щоб людина могла виявити свою світлину, яку завантажили в соцмережу без її відома. Утім, таку функцію не раз критикували активісти у сфері безпеки персональних даних, а в лютому цього року Facebook погодився виплатити штраф у 650 мільйонів доларів американському штату Іллінойс, який подав на компанію до суду за порушення закону про конфіденційність біометричної інформації під час застосування технології розпізнавання облич. 

Facebook запровадив нововведення на тлі однієї з найбільших криз у своїй історії, яка почалася після звинувачень на адресу компанії від колишньої співробітниці Френсіс Гауген. Вона поширила в ЗМІ внутрішні документи Facebook і заявила на слуханнях в Сенаті Конгресу США, що керівництво компанії знає про шкоду, яку наносить користувачам, зокрема неповнолітнім, але нічого з цим не робить. Також на початку жовтня соцмережі і сервіси корпорації пережили найбільший в історії збій - Facebook, Instagram і WhatsApp не працювали шість годин.

Дивитись відео 25:44

Росія як поліцейська держава: камери спостереження проти опозиції - "Європа у фокусі" (10.02.2020)

DW.COM

"Податок на Google": що змінить для українців ПДВ на послуги ІТ-гігантів

В Україні зобов'яжуть закордонні ІТ-компанії на кшталт Google та Facebook сплачувати 20 відсотків податку від вартості послуг, реалізованих у країні. Експерти прогнозують, що податок зрештою ляже на плечі користувачів.  

Реклама

Докладно

Руки у гумових рукавицях наклеюють на плече жінки пластир після вакцинації

Чому важливо вакцинуватися від грипу?

Ризик одночасно захворіти на COVID-19 та грип існує. Найкращим захистом є вакцинація від обох хвороб.  

Розглядати проєкт держбюжету на 2022 рік Рада почала 20 жовтня

Рада ухвалила держбюджет-2022 у першому читанні

Зростання реального ВВП у держбюджеті на 2022 рік передбачається на 3,8 відсотка.  