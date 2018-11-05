Facebook заблокував 115 акаунтів за втручання у вибори в США

Керівництво Facebook у понеділок, 5 листопада, повідомило про блокування 115 акаунтів, з яких більшість - на Instagram, що також належить Facebook. Акаунти було пов'язані з "іноземними особами", які намагалися вплинути на результати проміжних виборів до Конгресу США. "Майже всі сторінки Facebook, пов'язані з цими акаунтами, ведуться французькою або російською, в той час, як акаунти на Instagram здебільшого англійською", - йдеться у поясненні соцмережі. Нині заблоковані акаунти ретельно перевіряються.

Водночас спецслужби США відзвітували про брак даних, які б свідчили про спроби злому виборчої системи. При цьому американцям слід "остерігатися" поширення російських фейкових новин, ідеться у спільній заяві ФБР, нацрозвідки, міністерства внутрішньої безпеки та мін'юсту. Глави спецслужб підкреслили, що "деякі закордонні дійові особи", зокрема, Росія, продовжують спроби вплинути на суспільні настрої і "посіяти розбрат".

Раніше були опубліковані результати дослідження фахівців з Оксфорда, який показав, що спроби поширення дезінформації за допомогою соціальних мереж перед виборами в Конгрес мали ширші масштаби, ніж в 2016 році під час виборів президента.

Імовірне втручання у вибори в США

Нагадаємо, що США мають намір запроваджувати санкції проти іноземних громадян і структур за втручання в американські вибори. Імовірне втручання РФ у вибори в США розслідує спеціальний прокурор Роберт Мюллер, а також кілька комітетів Конгресу.

У липні 2018 року, міністерство юстиції США офіційно звинуватило 12 громадян Росії "в скоєнні злочинів, спрямованих на втручання в президентські вибори в США". У мін'юсті стверджують, що росіяни брали участь у зломі комп'ютерів Національного комітету демократичної партії США, а також кібератаці на штаб передвиборчої кампанії кандидата від демократів Гілларі Клінтон.