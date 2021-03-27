Facebook заблокував сторінку глави Венесуели Мадуро

Корпорація Facebookзаблокувала сторінку глави Венесуели Ніколаса Мадуро в однойменній соцмережі. Приводом, як пояснив у суботу, 27 березня, представник компанії, стало поширення політиком дезінформації про COVID-19.

Мадуро в січні назвав препарат Carvativir на основі чебрецю "чудодійним" засобом, який нібито нейтралізує коронавірус і не має побічних ефектів.

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Офіційного медичного підтвердження цьому немає. У підсумку Facebook видалив відео, де Ніколас Мадуро рекламує препарат.

Сторінка доступна тільки для читання

"Ми дотримуємося позиції керівництва Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), яке каже, що в даний час ліків проти вірусу немає", - цитує представника корпорації агентство Reuters.

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"У зв'язку з неодноразовими порушеннями наших правил, ми також заморожуємо сторінку на 30 днів, протягом яких вона буде доступна тільки для читання", - додав він.

За даними порталу волонтерів Worldometer, у Венесуелі з початку пандемії інфіковані 154 905 осіб, від наслідків COVID-19 померли 1 543 людини.