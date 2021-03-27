 Facebook заблокував сторінку глави Венесуели Мадуро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.03.2021

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Facebook заблокував сторінку глави Венесуели Мадуро

За даними команди Facebook, блокування сторінки Мадуро пояснюється поширенням їм дезінформації про коронавірус.

Facebook заблокував сторінку Мадуро

Facebook заблокував сторінку Мадуро

Корпорація Facebookзаблокувала сторінку глави Венесуели Ніколаса Мадуро в однойменній соцмережі. Приводом, як пояснив у суботу, 27 березня, представник компанії, стало поширення політиком дезінформації про COVID-19.

Мадуро в січні назвав препарат Carvativir на основі чебрецю "чудодійним" засобом, який нібито нейтралізує коронавірус і не має побічних ефектів.

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Офіційного медичного підтвердження цьому немає. У підсумку Facebook видалив відео, де Ніколас Мадуро рекламує препарат.

Сторінка доступна тільки для читання

"Ми дотримуємося позиції керівництва Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), яке каже, що в даний час ліків проти вірусу немає", - цитує представника корпорації агентство Reuters.

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"У зв'язку з неодноразовими порушеннями наших правил, ми також заморожуємо сторінку на 30 днів, протягом яких вона буде доступна тільки для читання", - додав він.

За даними порталу волонтерів Worldometer, у Венесуелі з початку пандемії інфіковані 154 905 осіб, від наслідків COVID-19 померли 1 543 людини.

Дивитись відео 01:05

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