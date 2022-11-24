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Паспорти РФ та так званої "ЛНР"Фото: Alexander Reka/TASS/dpa/picture alliance
ПолітикаЄвропа

ЄС не прийматиме видані РФ на окупованих територіях паспорти

Ксенія Польська
1 год. тому

Парламент ЄС схвалив рішення не приймати паспорти та інші проїзні документи, видані Росією в незаконно окупованих регіонах України та Грузії.

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Європарламент у середу, 24 листопада, схвалив угоду з Радою Європейського Союзу про неприйняття паспортів та проїзних документів, виданих Росією в окупованих регіонах України та на так званих сепаратистських територіях Грузії. Рішення підтримав 531 депутат, 7 проголосували проти, 34 утрималися.

Згідно з цією угодою, Єврокомісія має провести консультації з країнами ЄС та скласти перелік російських проїзних документів, зокрема паспортів, які не будуть прийматися при видачі віз або перетину зовнішніх кордонів Євросоюзу. Проте ті, хто тікає від війни в Україні, все одно зможуть потрапити до ЄС за цими документами з гуманітарних міркувань.

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"Європейський парламент прагне зробити все можливе, щоб і далі чинити тиск на Росію за допомогою правових і політичних засобів, щоб Путін заплатив високу ціну за цю незаконну війну і за міжнародні злочини, вчинені проти України та її народу", - сказав після голосування іспанський доповідач Хуан Фернандо Лопес Агілар.

Рішення має бути офіційно затверджено Радою Європейського Союзу та опубліковано в Офіційному журналі ЄС. Воно набуде чинності наступного дня після публікації.

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Після анексії Криму та вторгнення на Донбас Росія почала незаконно видавати паспорти громадянам України, а з початку повномасштабної агресії робить це й на інших окупованих територіях. За даними Єврокомісії, майже всі країни-члени ЄС заявили, що не приймають російські паспорти, видані в окупованих іноземних регіонах. Але нова угода Ради ЄС та Європарламенту сприяє створенню узгодженого та послідовного підходу до цих документів, вважають депутати. 

Візи в ЄС росіянам більше не видаватимуть?

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