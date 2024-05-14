"Наступ Росії на Харківщині - на совісті Заходу"

Російський наступ на Харківщині - серед тем коментарів на шпальтах європейських друкованих видань. Коментатори застерігають від небезпеки посилення натиску Кремля, якщо Захід і надалі зволікатиме з поставками зброї.

Мюнхенське видання Süddeutsche Zeitung, коментуючи наступ росіян на Харківщині, констатує, що російський президент Володимир Путін не міг не скористатися вікном можливостей на фронті:

"Розрахунок Володимира Путіна з його владним інстинктом є дуже тверезим: якщо супротивник демонструє слабкість, російський президент завдає удару. Тому російський наступ на Харківщині не є несподіванкою. Становище українських захисників скрутне: замало солдатів, які мають замало боєприпасів, намагаються стримувати ворога, який навалюється дедалі більш чисельними силами. Тому Москва і підвищує тиск", - йдеться у коментарі видання.

Оглядач з Мюнхена не вірить у те, що метою нинішнього наступу росіян може бути захоплення Харкова. Радше - читаємо на шпальтах видання - йдеться про розтягування Росією лінії фронту, яка вже й так становить понад тисячу кілометрів. Україна, маючи брак зброї і солдатів, постала перед дилемою: як розподілити ресурси?

"Провина у тому, що Україна опинилася у цьому становищі, лежить передовсім на західних партнерах країни, що зазнала нападу. Надто довго вони надавали надто мало допомоги. Найбільш наочним свідченням того є пакет допомоги, який був схвалений Конгресом США лише після багатомісячної блокади. Однак з огляду на внутрішньополітичні міркування зростають сумніви у підтримці України, які з української точки зору виглядають як знущання", - констатує оглядач Süddeutsche Zeitung і застерігає від критичного браку ресурсів Збройних сил України:

"Це загрожує брутальним ефектом доміно на фронті. Та може призвести до колапсу української армії, внаслідок якого Росія за лічені тижні була би біля берегів Дніпра. Це був би програш України у війні. Наслідки цього для Європи, для всього світового порядку, були би непередбачуваними. Російська загроза не минула би, а стала би навпаки - великою як ніколи".

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FAZ: Москва хоче лівобережну Україну, але...

У коментарі на шпальтах Frankfurter Allgemeine Zeitung висловлюється припущення, що мета Москви - захопити щонайменше лівобережну Україну. І контроль над Харковом як "столицею" окупованої частини України - центральний елемент цього плану, вважає колумніст FAZ:

"Після піврічного зволікання масштабний пакет військової допомоги від американців і європейців вже на шляху до України. Але час, поки "Патріоти", ATACMS і F-16 будуть готові до застосування на полі бою - від двох до шести місяців - дадуть Путіну шанс захопити території. На Півдні російський літній наступ вже йде повним ходом. Але реальність на полі бою виглядає так, що у Москви немає достатньої кількості добре вишколених бійців, аби стартувати перспективний наступ на Харківську й Сумську області", - констатує оглядач FAZ і прогнозує патову ситуацію на полі бою на тлі дедалі сильнішого бажання Заходу домовитися з Володимиром Путіним.

Коментар завершується застереженням від повторення чогось на кшталт Мінських угод: "Ми повірили Путіну на слово, що він дотримуватиметься Мінських угод. Варто сподіватися, що таких помилок ми більше не припустимося, сподіваючись приборкати російського агресора".

Коли більше уваги для "Євробачення"

Оглядача берлінської Tageszeitung, своєю чергою, обурює, що Європа воліє забути про те, що відбувається в Україні і замість наступу Росії на Харківщині більше уваги останніми днями приділяла "Євробаченню".

"Європа святкує, поки Європа горить. Європейська громадська думка останнім часом переймалася передовсім протестами проти виступу на "Євробаченні" виконавиці від Ізраїлю. У той час як Росія відкриває в Україні новий кривавий фронт. Війська наступають в напрямку мільйонного мегаполіса Харкова, який вже тривалий час є мішенню російського бомбового терору. Прикордонні села - у вогні, тисячі людей тікають у розпачі, виснажені українські захисники - на межі їхніх сил".

Про виснаження українських захисників говорить і Badische Zeitung з Фрайбурга. "Солдати і цивільне населення досягло межі мислимого навантаження. Україна опинилася у глухій обороні через надто повільну допомогу західних партнерів. Президент Зеленський - під шаленим тиском, і то не лише з огляду на плани теракту проти нього, про плани щодо яких нещодавно повідомлялося. Саме час для німецького канцлера, який стверджує, що гарантує для Європи мир і безпеку своїм поміркованим курсом, замислитися, що означала би для цього самого миру і для безпеки Європи перемога Путіна над Україною".

Наслідки російського бомбового удару по Харкову, 10 травня 2024 року Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/REUTERS

Швейцарський тижневик Neue Zürcher Zeitung am Sonntag у крайньому числі також присвятив коментар російському наступу на Харківщині, розглядаючи події у контексті майбутньої мирної конференції щодо України, яка невдовзі відбудеться у Швейцарії. "Навряд чи Кремль сильно переймається тим, що він ставить під загрозу дипломатичні зусилля щодо припинення війни. Ця мирна конференція Володимира Путіна не цікавить. Але наступ російських танків в напрямку Харкова має стати нагадуванням для всіх тих у Західній Європі, хто забув, що тут йдеться про відкриту агресію. Труднощі, в яких опинилися нині українські солдати, спричинені Заходом: партія Трампа у США, яка багато місяців цинічно і безвідповідально з точки зору зовнішньої політики блокувала постачання зброї. А також ті уряди у Західній Європі, які все ще вірять, що дозована допомога зброєю якось зупинить цю війну", - йдеться у коментарі швейцарського видання.

Натомість британська The Telegraph застерігає від великої небезпеки для України:

"Новий російський наступ несе із собою велику небезпеку для послабленої України. Поки увага політиків і дипломатів прикута радше до військової операції Ізраїлю у Секторі Гази, Москва скористалася нагодою відкрити новий фронт на стратегічно важливій ділянці біля Харкова. Це має розхитати недостатньо оснащенні українські сили, які чекали на допомогу Заходу, поки Росія використала зиму для поповнення власних складів зброї. (…) Тим часом підрозділи НАТО проводять в Естонії навчання Steadfast Defender - найбільші маневри Альянсу з часів Холодної війни. Балтійська країна, в якій проживає велика російська національна меншина, боїться наступною опинитися під ударом. Якщо Україна впаде, це цілком може статися", - прогнозує видання з Великобританії.